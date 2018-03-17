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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

17 Mart 2018 Cumartesi 09:56
26 Okunma
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKZeytin Dalı Harekatı
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