Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA