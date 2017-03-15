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Yeni Yüzyılın Harikası: Facebook

Senelerden beri sürekli büyüyen ve artık güncel haberler ve trendlerden geri kalmamak için zorunluluk haline gelen Facebook topluluğuna katılmak mı istiyorsunuz?

Yeni Yüzyılın Harikası: Facebook

Senelerden beri sürekli büyüyen ve artık güncel haberler ve trendlerden geri kalmamak için zorunluluk haline gelen Facebook topluluğuna katılmak mı istiyorsunuz?

15 Mart 2017 Çarşamba 02:25
24 Okunma
Yeni Yüzyılın Harikası: Facebook

Bir Facebook hesabı oluşturmak ücretsizdir ve yalnızca birkaç dakika sürecektir.Hesabınız oluşturulduktan sonra ilginç şeyler arkadaşlarınızla paylaşabilir, resim yükleyebilir, sohbet edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Facebook ana sayfasını açın. Bir Facebook hesabı oluşturmak için en az 13 yaşında olmanız gerekecek. Facebook hesaplarının ücretsiz olmasına rağmen, Facebook hesabınız için bir şeyler satın alabilirsiniz.Her e-posta adresi için yalnızca bir Facebook hesabı oluşturabilirsiniz.

Facebook ana sayfasında, adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, şifrenizi, doğum gününüzü ve cinsiyetinizi girin.Hesabınız için gerçek adınızı kullanmalısınız. Takma adlara gerçek adınızda bir varyasyon olduğu sürece izin verilir (örneğin James yerine Jim).

"Kayıt" düğmesini tıklayın.Bilgilerinizin hepsi doğruysa, sağladığınız adrese bir doğrulama e-postası gönderilecektir.

Doğrulama e-postasını açın.E-postanın teslim alınması birkaç dakika sürebilir.Hesabınızı etkinleştirmek için e-postadaki bağlantıyı tıklayın.

Profil resmi ekle Bir hesap oluşturduktan sonra yapmanız gereken ilk şey bir profil resmi eklemektir. Bu, başkalarının hızlı bir şekilde kim olduğunuzu görmesini sağlayarak, arkadaşlarınızla aileleriniz arasındaki sohbetleri daha kolay hale getirir.

Facebook, paylaşacak arkadaşınız ve aileniz yoksa hiçbir şey değildir.Kullanıcıları adlarına veya e-postalarına göre arayabilir, kişi listelerinizi içe aktarabilir ve şu anda Facebook kullanmayan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz.

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Facebook
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