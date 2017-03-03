Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89646
ALTIN
147.148
DOLAR
3.7298
STERLIN
4.5617
EURO
3.9364
Şehirli çoban
Şehirli çoban
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı
Ölümden döndü, formasını istiyor
Ölümden döndü, formasını istiyor
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
Dolar/TL 3,73'ün üzerinde
"Tahribad-ı İsyan" çıktı
"Tahribad-ı İsyan" çıktı

Yaşam Tarzını Yansıtan Gümüş Aksesuarlar

Çok eskiden beri kullanılan gümüş hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

Yaşam Tarzını Yansıtan Gümüş Aksesuarlar

Çok eskiden beri kullanılan gümüş hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

03 Mart 2017 Cuma 14:26
9 Okunma
Yaşam Tarzını Yansıtan Gümüş Aksesuarlar

Her alanda kullanılmasının yanı sıra en çok takı ve aksesuar olarak rağbet görür gümüş bay bayan için çok uygundur ve dini açıdan da herhangi bir sakıncası yoktur. Herkesin zevkine hitap edecek şekillerde gümüş takılar bulmak mümkündür bunlar arasında en çok sevilenleri kolye, yüzük, küpe, bilekliktir.

Kendinizi mutlu etmenin en güzel yolu kendinize bir hava katmaktır bunu da en güzel takı ve aksesuarlarla yaparsınız. Çoğu kimse için gümüş takılar vazgeçilmezdir günlük olarak kullanılır ve hiçbir zaman kişiler yanından ayırmaz. Aksesuar seçerken dikkatli olmak gerekir ucuz ya da merdiven altı üretim yapılan yerlerden kesinlikle alış veriş yapmamalısınız. Bu tarz yerlerden aldığınız takı ve aksesuarlar uzun vadede sizlere zarar verir kendi sağlığınız için mutlaka kaliteli ve kullanışlı ürünler kullanmaya özen gösterin. Son dönemde gümüşe yönelik ilgi bir hayli artmış durumdadır bunun en temel nedeni de kişiyi daha gösterişli kılacak ürünleri ortaya çıkmasıdır. Özellikle yüzüklerde çok dikkat çekici motifler bulabiliyorsunuz Osmanlı tuğrası ya da Osmanlı motifleri herkesin beğenisi toplamaktadır. Ayrıca Türk bayrağı motifli yüzük ve kolyeler de ayrı bir gurur kaynağı olarak taşınıyor. Bu ürünleri mutlaka bildiğiniz güvenilir ve kalitesini ispatlamış yerlerden alınız. Nali Şerif markası uzun yıllardır en güvenilir şekilde hizmet vermektedir.

Yönlendirmeler, tavsiyeler ve müşteri memnuniyeti sayesinde Türkiye’nin en büyük markaları arasına girmiştir. Güzel bir yüzük, kolye, küpe ya da bilezik sizleri çok daha şık ve gösterişli kılar. Gümüş ve doğal taşlı takılar kadınlara bir incelik ve hoş bir hava katarken erkeklerin kullandıkları yüzük ve kolyelerde onlara ağırlık ve değer katmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gümüş Bay BayanGümüş TakıNali Şerif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dekorasyonunuz İşletmenizin Her Şeyidir!
Dekorasyonunuz İşletmenizin Her Şeyidir!
Evrak Çantası Üretimi
Evrak Çantası Üretimi
Türkiye'ye 'tam NATO üyeliği' vermek istememişler
Türkiye'ye 'tam NATO üyeliği' vermek istememişler
GÜNDEM ÖZETİNE EK
GÜNDEM ÖZETİNE EK
Tekirdağ'da cenaze nakil aracı devrildi: 1 yaralı
Tekirdağ'da cenaze nakil aracı devrildi: 1 yaralı
Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı
Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ