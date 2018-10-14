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Yapılan denetimlerde 9 bin 512 sürücüye ceza uygulandı

Türkiye genelinde 5 bin 607 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesine el konuldu.

Yapılan denetimlerde 9 bin 512 sürücüye ceza uygulandı

Türkiye genelinde 5 bin 607 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesine el konuldu.

14 Ekim 2018 Pazar 13:51
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Yapılan denetimlerde 9 bin 512 sürücüye ceza uygulandı

Türkiye genelinde 5 bin 607 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 9 bin 512 sürücüye ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 100 günlük eylem planı kapsamında "Türkiye Trafik Güvenliği Denetlemeleri"nin sekizincisi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, trafik ekip ve personelince gerçekleştirildi.

Alkollü araç kullanımının engellenmesi başta olmak üzere trafik kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler, eş zamanlı olarak 81 ilde yapıldı.

Bu kapsamda, 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada yapılan denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesine el konuldu.

Ayrıca eksiklikleri belirlenen 2 bin 528 araç trafikten men edilirken 9 bin 512 sürücüye, 4 milyon 976 bin 460 lira ceza uygulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
100 Günlük Eylem PlanıTürkiye Trafik Güvenliği DenetlemeleriEmniyet Genel Müdürlüğü
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