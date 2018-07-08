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Van Gölü kıyısında halk plajı açıldı

KHK ile görevlendirme yapılan Edremit Belediyesince Van Gölü kıyısında ikinci halk plajı açıldı.

Van Gölü kıyısında halk plajı açıldı

KHK ile görevlendirme yapılan Edremit Belediyesince Van Gölü kıyısında ikinci halk plajı açıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 18:54
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Van Gölü kıyısında halk plajı açıldı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Edremit Belediyesince Van Gölü kıyısında ikinci halk plajı açıldı.

İlçenin Çiçekli Mahallesi'nde yapılan halk plajı için yaklaşık bir ay hummalı çalışma yürüten belediye ekipleri, mahallede kaçak işletmelerin bulunduğu 15 bin metrekare çevresinde ve sahil kısmında bazı çalışmalar yaparak sosyal tesise dönüştürdü.

Kafe, kantin, dinlenme alanı, aileler ve kadınlar için özel bölümlerin bulunduğu halk plajı için Edremit Belediyesince parasailing, jet ski, kano, şezlong, şemsiye, duş kabini, yüzen platform ve güvenlik bariyerleri de satın alındı.

Güvenlik görevlileri ve cankurtaranın da görev yapacağı tesiste, oyun parkı ve otopark da bulunuyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, açılış sonrası yaptığı konuşmada, Edremit ilçesinin hem bölgenin hem de Van'ın vitrini durumunda olduğunu, dolayısıyla bu vitrine uygun bir perspektif çizerek ona göre projeleri hayat geçirdiklerini söyledi.

Buradaki kalabalığın, insanların plaja ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Artık Van'ın, Edremit'in, turizmiyle buranın nimetleriyle ve bunun gibi diğer altyapı imkanlarıyla ilgi çekici noktaların genişlemesiyle buradaki insanlarımızın bu nimetlerden faydalanmasıyla adının duyurulmasını istiyoruz. Talihsizliklerle terörle ve diğer arzu etmediğimiz olayların Van'ın ve Edremit'in anılmasını istemiyoruz. Burada yaşayan insanlarımızın turizm pastasından, dünyanın nimetlerinden, hayatın güzelliğinden daha fazla istifade etmelerini sağlayacak ve bu kente inşallah en güzel katkıları gerçekleştiririz."

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sabri Erdem ve vatandaşlar da katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Edremit BelediyesiVanVan GölüKanun Hükmünde KararnameKhkAtıf Çiçekli
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