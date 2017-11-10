Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109048
ALTIN
159.632
DOLAR
3.8659
STERLİN
5.0875
EURO
4.5011
Friedel teknik direktör oldu
Friedel teknik direktör oldu
ATA'M...
ATA'M...
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan Bestekar' Konseri
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan...
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Spor kulüpleri Büyük Önder Atatürk'ü andı
Spor kulüpleri Büyük Önder Atatürk'ü...

Van'da şehit Kaymakam Safitürk için 12 camide mevlit okutuldu

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kaymakam Safitürk için Edremit ilçesindeki 12 camide mevlit okutuldu ve yaklaşık 5 bin kişiye nohutlu pilav ikram edildi.

Van'da şehit Kaymakam Safitürk için 12 camide mevlit okutuldu

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kaymakam Safitürk için Edremit ilçesindeki 12 camide mevlit okutuldu ve yaklaşık 5 bin kişiye nohutlu pilav ikram edildi.

10 Kasım 2017 Cuma 15:15
0 Okunma
Van'da şehit Kaymakam Safitürk için 12 camide mevlit okutuldu

Van'ın Edremit BelediyesinceMardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için 12 camide mevlit okutuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehit Safitürk başta olmak üzere tüm şehitler için 12 camide mevlit okutulduğu ve 5 bin kişiye nohutlu pilav ikram edildiği belirtildi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçedeki birçok camide şehitler için Kur'an-ı Kerim okutulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma namazı öncesi okutulan mevlitlerin ardından vatandaşlara nohutlu pilav ve ayran ikram edildi. Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de mevlit programına katılarak, vatandaşlara yemek dağıttı. Süphan, Eminpaşa, Şabaniye ve TOKİ'de bulunan birçok camide gerçekleştirilen mevlide katılan vatandaşlar, Çiçekli'ye teşekkür ederek, yolunun her zaman açık olması temennisinde bulundu."

Edremit Belediyesi 11 Kasım 2016'da tamamladığı bir parka "Şehit Kaymakam Safitürk" adını vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanEdremit BelediyesiKaymakam Muhammed Fatih Safitürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayancuk'a ağırlaştırılmış müebbet istemi
Bayancuk'a ağırlaştırılmış müebbet istemi
FETÖ'nün uluslararası bilişim yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün uluslararası bilişim yapılanmasına operasyon
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
"Bugün söz söyleyen bir Türkiye var"
"Bugün söz söyleyen bir Türkiye var"
Kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin
Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin
Yıldırım: Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak
Yıldırım: Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak
Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlere hava harekatı
Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlere hava harekatı
Günlük yaşam delirttiyse kaçış: Ayşe Deliismail Çiftliği
Günlük yaşam delirttiyse kaçış: Ayşe Deliismail Çiftliği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ