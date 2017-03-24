Türkiye’nin sosyal paylaşım platformu Sosyal Fil

Sosyal Fil bir sosyal paylaşım paltformudur. Basit ve pratik arayüzüyle kullanıcı dostu olduğunu göstermektedir. Sisteme kayıtlı üye olmak çok kolay. Bir dakikadan daha kısa bir sürede üye kaydınızı tamamlayıp, kayıtlı üye olarak platformda paylaşımlarınıza başlayabilirsiniz.

Sosyal Fil'de paylaşımlar, ilgi alanlarına göre oluşturulmuş topluluklar sayfalarında yer alır. Örneğin sinema topluluğu , sinema ile ilgili konuları, paylaşımları ve tartışmaları içerir. Bu topluluğun sayfasına girerek, sinema ile ilgili internet üzerinde merak edebileceğinizin tüm içeriğe ulaşmanız mümkün.

Kayıtlı kullanıcılar kendi topluluklarını oluşturabilirler. Oluşturdukları bu topluluklarda tüm paylaşımları toplulukları takip eden kullanıcılar tarafından görüntülenir. Bunun yanında, yeterli sayıda beğeni alan paylaşımlar, sitenin anasayfasında, popüler bölümünde çok daha fazla kullanıcıya ulaşma imkanına sahiptir.

Sosyal Fil popülerlik kriterini üzerinde çalışılmış kendine özel algoritmasına göre belirlemektedir. Bu algoritmanın en büyük özelliklerden birisi de kullanıcıya her zaman taze içerik sunması…

Sosyal Fil'de yapılan tüm paylaşımlar, sitenin algoritmasıyla kullanıcıların yukarı veya aşağı yönlü oylamalarıyla, gerilere düşme veya popüler sayfaya çıkma şansına sahiptir. Popüler sayfaya çıkan paylaşımlar çok fazla sayıda kullanıcı tarafından görüntülenecektir.

Sosyal Fil'de yapılan paylaşımlar aynı zamanda diğer kullanıcıların yorumlarına da açıktır. Bu sayede kaliteli bir tartışma ortamını da sosyal platforma taşıyan Sosyal Fil, kullanıcıları için eğlenceli bir ortam hazırlamıştır.

Kullanıcılar ekledikleri içeriklerin oylanmasına göre puan karmalarını artırabilir veya olumsuz oylamalar sonucu kullanıcıların karma puanları düşebilir. Yorumların puanlama sistemide ayrı bir karmaya sahiptir, aynı şekilde yorumların da olumlu veya olumsuz oylanmasına göre kullanıcıların karma puanları şekillenir. Böylece bu platformda aktif kullanıcılar belirgin bir şekilde yer alır.