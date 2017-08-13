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Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yok

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yok

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 14:34
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Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yok

İSTANBUL

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda hedeflere hala ulaşılamadı. Depremin 18'inci yılında, Türkiye'deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 45,50'sinin Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak biliniyor. Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi. Uzmanlar, buna karşın sigortalılık oranının halen istenilen düzeyde olmadığına dikkati çekiyor.

Türkiye'de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.

Marmara yüzde 55,50 ile en fazla sigorta yaptıran bölge olarak öne çıkarken, Güneydoğu Anadolu yüzde 32,40 ile sigortaya en az ilgi gösteren bölge oldu. Sigortalılık oranının en düşük olduğu illerin arasında ise Şırnak, Hakkari ve Siirt gibi birinci derece deprem bölgelerinde olan iller bulunuyor.

17 yılda meydana gelen 550 hasar yapıcı deprem sonrasında hasar sahiplerine 175 milyon liralık ödeme yapıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, "Son 5 sene içerisinde sigortalı konut sayısında yüzde 102 artış gerçekleşirken, 2012 yılında yüzde 23 olan sigortalılık oranı ise bugün itibarıyla yüzde 46’ya yaklaştı." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDepremSigortaönce Vatan
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