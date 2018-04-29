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TSK'ya yeni bomba atar mühimmatı geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi.

TSK'ya yeni bomba atar mühimmatı geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:04
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TSK'ya yeni bomba atar mühimmatı geliyor

ANKARA 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 40 milimetrelik MK-19 Otomatik Bomba Atar (OBA), Türk Silahlı Kuvvetlerince terörle mücadele harekatlarında başarıyla kullanılıyor.

Yüksek hız ve uzun menzile sahip

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatında da kullanılan OBA'ya yeni mühimmat üretimi için Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından çalışma başlatıldı. Kurumun öz kaynaklarıyla yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüksek hız ve uzun menzille sahip bomba atar mühimmatı geliştirildi.

"MOD78-HE" adı verilen yeni mühimmatın, güvenlik güçlerine özellikle asimetrik savaş koşullarında ve meskun mahallerde gizlenmiş düşman savunması unsurlarını imha etmek veya faaliyetlerini engellemekte de katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni mühimmat, zırhlı ünitelere entegre edilmiş sistemlerle de her türlü taktik senaryoda taarruz amacıyla kullanılabilecek.

20 farklı testten başarıyla geçti

Geliştirme faaliyetleri tamamlanan MOD78-HE mühimmatı şarapnel etkisini arttırıcı gövdesi sayesinde ve 2 bin metre menzilde her merminin düştüğü yerde 10 metre çapında bir etkiye sahip olacak.

Otomatik bomba atarlarda şu anda daha düşük hız ve kısa menzile sahip mühimmatlar kullanılıyor. Yeni mühimmat, lojistik ve taktik şartları temsil eden 20 farklı testten başarıyla geçti.

Halen ürün sertifikasyonu devam eden mühimmatın haziran ayında seri üretimine başlanması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKBomba AtarMühimmatönce Vatan
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