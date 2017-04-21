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TSK'dan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler" videosu

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu, Youtube ve Google Plus üzerinden paylaşıldı

TSK'dan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler" videosu

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu, Youtube ve Google Plus üzerinden paylaşıldı

21 Nisan 2017 Cuma 12:44
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ANKARA - Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu hazırlandı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler" adlı video, Youtube ve Google Plus üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Atatürk'ün, "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısızınız. Yurdu asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz." şeklindeki sözleri hatırlatılarak başlayan videoda, Mustafa Kemal'in çeşitli ziyaretlerinde çocuklarla çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığından videoya ilişkin yapılan açıklamada, "Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk devletinin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığınca, Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Eylül 1936'da manevi kızı Ülkü Adatepe ile İstanbul Florya'da kaydedilen görüntüleri de paylaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKKüçük HanımlarKüçük BeylerAtatürkGazi Mustafa Kemal AtatürkGenelkurmay
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