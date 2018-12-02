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TDV'den Afrika'da yerel dilde mealli Kur'an-ı Kerim

TDV'den Afrika'daki Müslümanlara yerel dilde mealli Kur'an-ı Kerim

TDV'den Afrika'da yerel dilde mealli Kur'an-ı Kerim

TDV'den Afrika'daki Müslümanlara yerel dilde mealli Kur'an-ı Kerim

02 Aralık 2018 Pazar 12:01
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TDV'den Afrika'da yerel dilde mealli Kur'an-ı Kerim

Türkiye Diyanet Vakfınca "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Malavi'de yaşayan Müslümanlara Chichewa (Çeçova) dilinde hazırlanan mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Malavi'de yaşayan Müslümanlara Chichewa (Çeçova) dilinde hazırlanan mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajının tüm insanlığa ulaşması için başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında hayırseverlerin hediye ettiği Kur'an-ı Kerimler ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırılıyor.

Proje kapsamında TDV tarafından Afrika’nın Güney ülkelerinde yaygın olarak konuşulan Chichewa (Çeçova) dilinde hazırlanan mealli Kur'an-ı Kerimler, kırsal bölgelerde yaşayan halk, medrese öğrencileri ve hapishanelerde kalan Müslümanlara hediye edildi.

Bölge Müslümanlarının talebi üzerine TDV'nin hazırladığı 5 bin Chichewa (Çeçova) mealli Kur'an-ı Kerim, ilk olarak Malavi'de dağıtılmaya başlandı. Gelecek günlerde Mozambik, Zimbabwe ve Angola gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlara da ulaştırılacak.

Bölgesel dillerde çeviriler yapılıyor

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç duyulan bölgelerde yaşayan Müslümanların talebi üzerine şu ana kadar 24 farklı evrensel ve yerel dilde mealli Kur'anı Kerim hazırlandı.

Sadece belli bölgelerde konuşulan yerel dillerin de yer aldığı çeviriler arasında Sri Lanka'da konuşulan Tamilce, Etiyopya'da konuşulan Amherice, Afganistan’da konuşulan Darice, Afrika’nın güney bölgelerinde konuşulan Chichewa (Çeçova) dili yer alıyor.

1 milyon 28 bin 281 Kur’an-ı Kerim hediye edildi

"Hediyem Kur’an Olsun" projesi kapsamında bugüne kadar hayırseverlerce 1 milyon 28 bin 281 Kur'an-ı Kerim hediye edildi. 24 dilde hazırlanan mealli Kur'an-ı Kerim, Asya, Afrika, Balkanlar, Güney Amerika ve Pasifik Asya'daki 61 ülkede yaşayan Müslümanlara dağıtıldı.

Yurt içinde ise imam hatip liseleri ile diğer okullar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, öğrenci yurtları, cezaevleri, hastaneler, kursları ve ihtiyaç duyulan birçok noktaya ulaştırıldı. Türkiye'de 217 bin 827 ve yurt dışında 449 bin 900 olmak üzere toplam 667 bin 727 adet mealli Kur'an-Kerim hediye edildi.

Projeye ilişkin detaylı bilgiye "www.hediyemkuranolsun.com" adresinden ulaşılabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuranı Kerimçeçova DiliAfrika Kuran
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