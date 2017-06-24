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TBMM Başkanı Kahraman'ın bayram mesajı

TBMM Başkanı Kahraman, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Müslümanların arasına sokulan fitne ateşinin sönmesine ve İslam aleminde ahlaki ve vicdani uyanışın gerçekleşmesine vesile olması en büyük temennimdir." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman'ın bayram mesajı

TBMM Başkanı Kahraman, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Müslümanların arasına sokulan fitne ateşinin sönmesine ve İslam aleminde ahlaki ve vicdani uyanışın gerçekleşmesine vesile olması en büyük temennimdir." dedi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:12
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TBMM Başkanı Kahraman'ın bayram mesajı

TBMM Başkanı İsmail KahramanRamazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ruhi ve bedeni sağlığına kavuşmak, şahsi muhasebeyi yapmak, sosyal yaraları sarmak için büyük fırsatlar sunan ramazan ayının güzelliklerinin, manevi ikliminin birlikte paylaşıldığını belirtti.

İbadetle geçirilen günlerin ardından erişilen Ramazan Bayramı'nın, dostlukların pekiştirilmesi, küskünlüklerin sona erdirilmesi, insanların arasındaki sevgi ve saygı köprülerinin kurulduğu müstesna günler olduğunu vurgulayan Kahraman, muhabbetle karşılanan bu günlerin, ülkede ve dünyadaki bütün Müslümanların mutluluğuna vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Kahraman, rahmet, mağfiret ve ebedi azaptan kurtuluş kapılarının sonuna kadar açık olduğu ramazan ayının manevi atmosferinde ruhunu arındıran insanların, sevdikleriyle huzurlu ve güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

"Bayram tatili, yakınlarımızla buluşmak için fırsat olarak görülmelidir"

Ülkede ve dünyada şartlar ne olursa olsun, haklının ve doğrunun yanında olmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Kardeşlerimiz arasındaki ihtilafları, çıkarlarımızı realize etmek için fırsat olarak görmemeli ve aramızdaki uhuvveti tesis etmek için fıtratımıza uygun şekilde, var gücümüzle gayret etmeyi sürdürmeliyiz. Sevgi, barış ve kardeşlik günlerinin özellikle İslam coğrafyasındaki ihtilafların giderilmesine, Müslümanların arasına sokulan fitne ateşinin sönmesine ve İslam aleminde ahlaki ve vicdani uyanışın gerçekleşmesine vesile olması en büyük temennimdir.

İnanç köklerimizden kopmadan, kültürümüzü canlı tutmak, manevi ve milli değerlerimizi yaşatmak adına bayram tatili, yakınlarımızla buluşmak için fırsat olarak görülmelidir."

Kahraman, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın getirdiği sevinç ve coşkunun tüm yeryüzünü kuşatmasını Allah'tan niyaz etti.

AA

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