StratejiCo. Aile Şirketleri Danışmanlığı Hizmeti ile İşletmenizi Kurumsallaştırın

Türkiye’deki aile şirketleri temelde iki sorunla karşı karşıya kalırlar. Bu sorunların ilki maddi yetersizlikler ve sermaye yetersizliği nedeniyle yeni ürünler ya da hizmetler yaratamamaktır. Aile şirketlerinin sorunları içinde en çok karşılaşılanı ise kötü yönetimdir. Önce aile içi ilişkilerinin kurumsallaşamaması, sonrasında ise şirket işleyiş yapısının kurumsallaşamaması kötü yönetimi doğurur. Kötü yönetim, büyümenin önündeki en önemli engeldir. Bu durum akıllara “aile şirketlerinde yönetim nasıl olmalı?” sorusunu getirir. Bu sorunun yanıtı ise aile şirketleri danışmanlığı hizmet alanına girer.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasası, aile şirketleri danışmanlığı hizmeti ile düzenlenir. Kurumsallaşma, temel anlamı ile verimli bir iş ortamının yaratılmasıdır. Aile şirketinde kurumsallaşma, diğer türden şirketlere göre daha zordur. Çünkü burada iç içe geçmiş aile bağları vardır. Aile şirketinin kurumsallaşması için öncelikle aile ilişkilerinin kurumsallaşması gerekir. Türkiye’de bu konuda başarıya ulaşmış pek çok şirket vardır. Türkiye’deki aile şirketi örnekleri; Koç, Sabancı, Doğuş olarak örneklendirilebilir. Bu başarılı örneklere bakıldığında, bu şirketlerin kurumsallaşmayı başarmış olduğu görülmektedir. İşte bu noktada aile şirketleri danışmanlığı devreye girer. Kurumsallaşmayı başarmak isteyen vizyon sahibi şirketlerin mutlaka aile şirketleri danışmanlığı hizmeti alması gereklidir.

Aile şirketlerinde kurumsallaşma pdfüzerinden öğrenilebilecek bir konu değildir. Aile şirketleri danışmanlığı ciddi anlamda tecrübe ve bilgi isteyen bir konudur. Aileler bu kurumsallaşmayı tek başlarına başarmak istediklerinde genellikle her kafadan ayrı bir ses çıkar. Aslında temel olarak her şirketin kendi kültürüne göre farklı şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Bu süreçte aile anayasası örneği ya da aile şirketlerinde maaş sistemi gibi konular da masaya yatırılmalıdır.

StratejiCo. size işletmenizin değer kazanması ve kurumsallaşarak rekabet içerisinde başarılı bir yol çizmesi için patentli bir aile şirketleri danışmanlığı hizmeti sunar. Bu hizmete göre şirketinizin tüm değerleri araştırılır, oturumlar yapılır, aile anayasası hazırlanır ve kurumsal yapılandırma çalışmalarına başlanır. StratejiCo.’nun sunduğu hizmet sürecin her bir noktasında ölçümlenmekte ve alınan sonuçlara göre sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.