Sosyal Güvenlik Bölümü Nedir ve İş İmkanları

Türkiye’nin dinamiklerinden yeniden yapılandırılan ve daha çok önem kazanan sosyal güvenlik sisteminin istikrarlı bir şekilde ilerlemesi ve bu alanda herhangi bir sorun yaşanmaması için doğrudan bu alanda çalışacak yetkinliğe sahip kişiler yetiştirmek için Sosyal Güvenlik Bölümü açılmıştır. Yenilenen ve yapılandırılan sosyal güvenlik hizmetleri için bu alanda yetkinlik sahibi personel ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın verimli bir şekilde karşılanması için de Sosyal Güvenlik programı başlatılmıştır.

Sosyal Güvenlik programı kamu kurumları ve özel kuruluşlarda bilgisayar destekli sosyal güvenlik işlemleri yapabilen yetkin kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bölümden mezun olan kişilerin sosyal ilişkileri ve insan iletişimi gelişmiştir. Matematik ve mantık işlemlerinde başarılı olan bölüm mezunları ayrıntıları kolayca fark edebilme yeteneğine sahiptir. Bölümden mezun olan kişiler temel düzeyde yöneticilik bilgi ve becerisine sahip olmanın yanı sıra mevzuat takip etme ve hukuki sorumlulukları göz önünde bulundurma gibi bilgi birikimi gerektiren donanımlara da sahiptir. Bölüm mezunları “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanına sahip olarak mezun olurlar. Bölüm iki yıllıktır ve oldukça rahat bir şekilde iş bulma imkanı sunmaktadır. Ancak isteyen mezunlar Dikey Geçiş Sınavı aracılığı ile Sosyal Hizmet ve benzeri dört yıllık bölümlere devam edebilirler. 2 yıllık Sosyal Güvenlik programını tamamlayan kişiler DGS ile İktisat ya da İşletme gibi İktisadi İdari Bilimler ve İşletme Fakültesi altında yer alan bölümlere de geçiş yapabilirler.

Sosyal Güvenlik Bölümü İş İmkanları

Bu bölümden mezun olan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlarda iş bulabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kurumu yani İŞKUR dikkat çeken kuruluşlar arasında yer almaktadır. Tüm kamu kurumlarında görev alma şansına sahip olan bölüm mezunları istedikleri takdirde özel sektörde de çalışabilirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı ile atanması gerekmektedir. Bölüm 2 yıllık olduğundan dolayı atanmak isteyenlerin Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmesi gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi bölümü bitiren ve Dikey Geçi Sınavı ile 4 yıllık bir programa kayıt yaptıranlar için geçerlidir. 4 yıllık programlara geçiş yapanlar alanlarında çalışmak isteseler de Lisans KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren ve atanamayan bölüm mezunlar özel sektörde yer alan iş fırsatlarını değerlendirebilirler. Bölüm mezunları özel sektörde de kamu sektöründe olduğu gibi çalışır. Bunun anlamı eğer “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanı ile işe girerseniz çalıştığınız kurumda çalışan personellerin sosyal güvenlik ile ilgili süreçlerini bölüm mezunları yönetir. Çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması eğer şirket sağlıyorsa ek özel sigorta işlemlerinin yürütülmesi gibi farklı çalışmalar da bu alanda çalışanların sorumluluğundadır. İş tanımı ve içeriği tekrar göz önünde bulundurulduğunda bu bölümden mezun olanlar personel çalıştırma ihtiyacı olan her firmada rahatlıkla iş bulabilirler.