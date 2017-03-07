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Şişli Konut Projeleri, Sinpaş Quenn Central Park Projesi

Konut sahibi olmak isteyen ve ayrıcalıklı yaşam tarzı isteyenler için geniş arazi üzerine Sinpaş Quenn Central Park olarak inşa edilen konutlar konut sahiplerine özel mekanlar sunuyor.

Şişli Konut Projeleri, Sinpaş Quenn Central Park Projesi

Konut sahibi olmak isteyen ve ayrıcalıklı yaşam tarzı isteyenler için geniş arazi üzerine Sinpaş Quenn Central Park olarak inşa edilen konutlar konut sahiplerine özel mekanlar sunuyor.

07 Mart 2017 Salı 14:05
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Şişli Konut Projeleri, Sinpaş Quenn Central Park Projesi

İstanbul Avrupa yakasında bulunan Şişli semtinde Şişli konut projeleri kapsamında yer alan konutlar için satışlar başlamış durumda. Teslim tarihi olarak Eylül 2018 gibi düşünülen proje 15. 315 metrekarelik alana 1080 konut projesi ile konut sahibi olmak isteyenler için ayrıcalıklı yaşam alanları sunuyor. Konut tiplerine göz atacak olursak konut tipleri olarak 1+0 dan 3,5+1 e kadar uzan konut tiplerini bulmak mümkün. Kısa bir süre sonra konut sahibi ol ka isteyenler hayallerindeki yaşam merkezlerine kavuşmanın mutluluğunu bu proje ile gerçekleştirebilecekler. Kaliteli yaşam koşullarıyla daha iyi bir yaşam stilini gerçekleştirebilecekler.

Proje Hakkında

Konut sahibi olmak isteyen ve ayrıcalıklı yaşam tarzı isteyenler için geniş arazi üzerine Sinpaş Quenn Central Park olarak inşa edilen konutlar konut sahiplerine özel mekanlar sunuyor. Konum olarak Nişantaşı ve Levent gibi İstanbul ilinin seçkin semtlerine çok yakın mesafede bulunmaktadır. Ulaşım olarak ta TEM ve E5 karayoluna da 5 dakika kadar mesafede yer almaktadır.

Daireler konforlu şekilde inşa edilerek 50 metrekareden 240 metrekareye kadar yükselen genişlikleriyle her bütçeye uygun olarak satılmaktadır.

Proje kapsamında dairelerin diğer önemli özellikleri arasında boğaz manzarasına sahip olması gelmektedir. İstanbul Boğazı ve Haliç dairelerinizin penceresinden baktığınız zaman görülmektedir. Bu da projeyi değerli kılan özelliklerin başında gelmektedir.

Daire Satışları Başladı

Mükemmel bir yaşam alanı sunmasıyla Sinpaş Quenn Central Park Projesi kapsamında yer alan dairelerin fiyatları 535 TLden başlamaktadır. Ödeme seçenekleri olarak müşterilere kolaylık sağlamak açısından 120 aya kadar varan taksit seçenekleri kişiye özel fiyatlar ile sunulmaktadır. %5 peşinat vermek koşuluyla taksitlendirme yapılarak daha rahat ödeme seçeneği siz değerli müşteriler için sunulmaktadır. Durumunuza uygun evi seçtikten sonra gerekli şartları taşıyan kişiler için sözleşme yapılarak evin satışı için gerekli işlemler başlatılır. Evi satın aldıktan sonra konutunuza yerleşmek için teslim tarihini beklemek durumundasınız. Teslim tarihinden sonra konutunuza yerleşerek ayrıcalıklı ve kaliteli yaşam koşullarından proje sayesinde faydalanabilirsiniz. Bunun için 2018 Eylül ayını beklemek durumundasınız.

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Anahtar Kelimeler:
Şişli Konut ProjeleriSinpaş Quenn Central ParkSinpaş Quenn Central Park Projesi
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