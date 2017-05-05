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Renk ve Desenleriyle Tesettürlü Hanımların Gözdesi Başörtüler

Tesettürlü bir bayanın kıyafet ihtiyaçları arasında başörtüsü çok temel bir yere sahiptir..

Renk ve Desenleriyle Tesettürlü Hanımların Gözdesi Başörtüler

Tesettürlü bir bayanın kıyafet ihtiyaçları arasında başörtüsü çok temel bir yere sahiptir..

05 Mayıs 2017 Cuma 12:31
9 Okunma
Renk ve Desenleriyle Tesettürlü Hanımların Gözdesi Başörtüler

Herhangi bur kıyafet alındığında hemen o kıyafete uygun bir de başörtüsü ile kombin yapma ihtiyacı doğar. Dolayısıyla da hanımlar kıyafete verdiği özenin aynısını başörtülerine de göstermek durumunda kalıyorlar.

Bunların da ötesinde İslamiyet dininde İlahi bir emir olması sebebiyle manevi olarak da çok büyük öneme sahiptir başörtüsü. Bu yüzden başörtüsüne gereken önemi göstermek için bir değil birden çok sebebiniz var. Ama biz şimdilik sadece somut olarak başörtüsünden ve başörtüsü modasından bahsedeceğiz sizlere.

Başörtüsü Seçenekleri

Eskiden başörtüsü deyince evde örtülen yazmalar ve dışarı çıkarken örtülen eşarplar akla geliyordu. Şimdilerde ise sınırsız seçeneğiniz mevcut. Değişik şekillerde örtülebilen şallar eşarpların tahtına göz dikmiş desek yeridir. Bunların yanında örtmesi kolay olsun diye son zamanlarda çıkan hazır şekildeki şal ve eşarplar da mevcut.

Eşarp Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Bir bayan hangi kıyafeti alıyor olursa olsun her zaman önceliği kendisine yakışan kıyafeti bulmak olmalıdır. Bu altın kural başörtüsü alırken de değişmemeli hatta daha da önem kazanmalıdır. Çünkü sizinle muhatap olan herkes tabi ki yüzünüze bakacaktır ve başörtünüz size yakışıyorsa güzelliğinizden hiç bir şey kaybetmemişsiniz demektir.

Eşarp alırken öncelik sizin ten renginize yakışan renkleri tercih etmeniz olmalıdır. Mesela açık tenliyseniz koyu renk eşarplar yüzünüzü daha belirgin hale getirecektir. Tam tersi esmer tenliyseniz de açık renk eşarplar tercih ederek kendinizi iyice esmer göstermekten kaçınmalısınız.

Bir diğer husus ise eğer renkli gözleriniz varsa göz renginizle uyumlu eşarplar tercih etmeniz halinde göz renginiz daha da açığa çıkacaktır.

Eşarp alırken çoğu kıyafetinizle uyum sağlamasını istiyorsanız tek renk zemin üzerine çeşitli renklerde desenleri olan başörtü modelleri tercih etmenizde fayda vardır.

Şal Tercih Ederken Nelere Dikkat Etmeli

Şal alırken de yine eşarp için sayılan kriterlere riayet etmenizde fayda var. Ancak şal alırken desenli yerine iki taraflı kullanabileceğiniz tek renk şallar daha kullanışlıdır. Aldığınız ürünün kalitesine göre de başörtüsü fiyatları farklılık gösterecektir.

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Başörtü ModelleriBaşörtüsü FiyatlarıBaşörtüsü
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