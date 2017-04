Profesyonel Eşya Depolama Hizmetleri

Ev eşyası depolama hizmetlerinde siz değerli müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmaktayız. Firmamız her İstanbul’un her tarafından hizmet sunarken bu işlemi Türkiye’nin her yerine yaymaktadır. Kurumsal yapısından asla taviz vermeyen Çolakoğlu nakliyat, ev eşyası depolama konusunda her zaman müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Eşya Depolama Sistemi

Ev eşyası depolaması yaparken Çolakoğlu nakliyat olarak, tüm eşyalarınızı detaylı bir şekilde paketlemesini yapmaktayız. Paketlenen tüm eşyalar firmamızın güvencesinde sigortalı bir şekilde hareket edilmektedir. Ev eşyalarınızı istediğiniz süre zarfına kadar firmamızın depolarında saklayabilirsiniz. Firmamız hem Anadolu yakası bölgesinde hem de Avrupa yakası bölgesinde depolama alanlarına sahiptir. Bu alanlardan hangisini tercih ediyorsanız firmamız bu alandaki depolara eşyalarınızı koymaktadır. Firmamızın her açıdan başarılı bir hikayesi olmasından dolayı daima tavsiye üzerine çalışmaktadır.