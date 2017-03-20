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Okul Dekorasyonu

Okul dekorasyonu; sınıfların dekorasyonu, tuvaletlerin dekorasyonu, koridorların dekorasyonu, kafeteryanın dekorasyonu ve okul bahçesinin dekorasyonu önem arz etmektedir.

Okul Dekorasyonu

Okul dekorasyonu; sınıfların dekorasyonu, tuvaletlerin dekorasyonu, koridorların dekorasyonu, kafeteryanın dekorasyonu ve okul bahçesinin dekorasyonu önem arz etmektedir.

20 Mart 2017 Pazartesi 10:10
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Okul Dekorasyonu

Öğrencilerin korkulu rüyasıdır okullar. Kurallar, dersler, öğretmenler. Bunlar öğrencilerin okullara karşı antipati beslemesine yol açmaktadır. Öğrencilere okulu sevdirmek için okul ortamının onları strese sokmaması gerekmektedir. Bu yüzden iç açıcı ve hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak en temel görevdir. 7-25 yaş arası bireyler çocukluk ve gençlik dönemlerinin büyük bir kısmını okulda geçirmektedirler.

Eğitim görürken bir yandan da sosyalleşmenin ilk adımlarını atmaktadırlar. Öğrencilik dönemi bu bireyler için hayatlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bireylerin zamanlarının bu kadarını geçirdikleri bir yapının dekorasyonuna önem verilmesi gerekmektedir. Okul dekorasyonu; sınıfların dekorasyonu, tuvaletlerin dekorasyonu, koridorların dekorasyonu, kafeteryanın dekorasyonu ve okul bahçesinin dekorasyonu önem arz etmektedir.

Bireylerin psikolojisi düşünülerek dekore edilmelidir okul. Yeşil ve mavi renkler bireylerin strese kapılmasını önler, huzur ve mutluluk verir. Özellikle duvarların boyanmasında kullanılması gerekmektedir. Duvar boyası olarak diğer bir seçenek tabi ki beyazdır. Çünkü bireylerin dikkatini toplamasını sağlamaktadır. Öğrencilerin dinlenmesi için okul mobilyaları ile döşenmiş bir odanın olması gerekir. Rahat koltuklarda oturup müzik dinleyebilecekleri bir ortam olmalı. Oyun konsolları, müzik çalarlar, kitaplıklar ve televizyonlar.

Gelelim bir diğer önemli detaya. Öğrencilerin gün boyunca oturacakları masalar. Okul mobilyaları ve Masaların boyası tek renk olmalıdır ki yine öğrencilerin dikkati dağılmasın. Masalar temiz ve cilalı olmalıdır. Ve tabi sınıflar düzenli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Tuvaletlerin dekorasyonuna gelelim. Diğer adlarıyla lavabo ya da WC (water closet). Öğrencilerin sağlığı açısından klozetler yerine alaturka tuvaletler tercih edilmelidir. Sifon, tuvalet kâğıtlıkları, sabunluklar ve tuvalet kapıların kilidinin bulunması önemli detaylardır. Sabunlukların içinde köpük yerine sıvı sabun kullanılmalıdır. Köpük hijyen açısından tavsiye edilmemektedir.

Kafeterya okulun en geniş kısmı olmalıdır. Okulda eğitim gören bütün öğrencilerin sığabileceği kadar geniş olmalıdır. Kafeteryada önemli olan unsurların başında masalar gelir. Öğrencilerin yemek yerken diğer yandan rahatlayabileceği bir ortam olmalıdır. Yemeklerin pişirildiği ortamdan öğrencilere koku gelmemelidir. Bu yüzden aspiratör kullanılması gerekmektedir. Okul bahçesi öğrenciler için güvenli bir ortam olmalıdır. Etrafı çevrili, zemini düz ve ağaçlandırılmış olması gerekir. Banklar ile öğrencilerin spor yaptıkları kısım birbirinden uzak olmalıdır. Bunlar sağlandığında bireylerin eğitim hayatına olan ilgileri artacaktır. Ayrıntılı bilgi için http://www.tempoofis.com/ofis-mobilyalari/

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Anahtar Kelimeler:
Okul DekorasyonuOkul Mobilyaları
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