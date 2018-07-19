Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92855
ALTIN
189.011
DOLAR
4.8295
STERLİN
6.2722
EURO
5.6034
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti
Kartlı ödemeler arttı
Kartlı ödemeler arttı
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline Aldı 
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline...
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye...
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Öğretmenevindeki cinayette müfettişe 18 yıl hapis cezası

Bahçelievler'deki öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'u öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi Adnan Bay, 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öğretmenevindeki cinayette müfettişe 18 yıl hapis cezası

Bahçelievler'deki öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'u öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi Adnan Bay, 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:30
0 Okunma
Öğretmenevindeki cinayette müfettişe 18 yıl hapis cezası

İstanbul Bahçelievler'deki öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'u öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi Adnan Bay 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Bay ve tutuksuz yargılanan oğlu Mehmet Alperen Bay ile olayda yaralanan mağdur Remzi Ersoy, müşteki Zübeyde Pamuk ve tarafların avukatları katıldı. 

Duruşmada söz alan Zübeyde Pamuk, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen tutuklu sanık Adnan Bay ise olay nedeniyle çok pişman olduğunu, maktulü tanımadığını, ve husumetinin olmadığını belirtti.

Maktulle tanışıklığının 7 dakika olduğunu anlatan Bay, "Maktul de bizi tanımaz. Oğlumun belirttiği gibi annesini kaybettiğinden annelik ve babalık yaptım. Oğlumu uçağa bindirmek için İstanbul’a geldik. Öğretmenevine gelip kalma isteğim yoktu. Havaalanındaki patlama sonrasında öğretmenevine geldim. Geliş saatim 23.30’dur. Resepsiyondaki bayana iki kez gittim. Onunla tartışma çıkmıyor. Maktul ile aramızda tartışma çıkıyor. 30 yıllık müfettişlik yapan biriyim. Bana sinkaflı küfür etti. İlk duruşmadan beri dudak okuma istedim. Fakat talebim kabul edilmedi. Dudak okuma olsaydı dediğim doğru olacaktı, görülecekti." diye konuştu.

Maktulün önce kendisine tokat attığını, şiddetinin devam ettiğini, sonrasında oğluna vurduğunu, silahı korkutmak amacıyla çıkarttığını, yine de üzerine yürüdüğünü söyleyen sanık Bay, beraatini ve tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Alperen Bay da darbedilmelerini gerektiren bir durum olmadığını, maktulü engellemeye çalıştığını, durduramadığını, ölen kişinin yere düşerken kolundan tuttuğunu, sendelediğini, orada bulunmalarının kader olduğunu ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Bay’ı Cemalettin Pamuk’u ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemini haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında gerçekleştirmesi ve tahrikin şiddetini dikkate alarak, cezayı 16 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme, sanık Adnan Bay’ı, Remzi Ersoy’u kasten yaralama suçundan da 2 yıl 2 ay 20 gün hapse çarptırdı.

Sanık Alperen Bay’ın tüm aşamalarda üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğine karar veren mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, MEB'de ilköğretim müfettişi olarak görev yapan Adnan Bay'ın, geçen haziran ayında İtalya'ya gidecek olan oğlu Mehmet Alperen Bay ile Atatürk Havalimanı'na gitmek istedikleri, havalimanına terör saldırısı düzenlenince vazgeçtikleri belirtildi.

İddianamede şüpheli Adnan Bay ile oğlunun, konaklamak için Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ne gittiği ve görevli maktul Cemalettin Pamuk'tan oda istediği anlatılarak, taraflar arasında çıkan kavgada, Pamuk'un Bay'a yumruk attığı, Bay'ın da ruhsatlı tabancasıyla hedef gözeterek Pamuk'a ateş ettiği, oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ise maktulün kaçmasını ve kendisini korumasını engelleyerek suça iştirak ettiği öne sürüldü.

İddianamede, şüpheli Adnan Bay ile oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievlerİstanbul Bahçelievlerdeki öğretmeneviBahçelievler öğretmeneviAdnan BayCemalettin PamukMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Gölü kıyısında halk plajı açıldı
Van Gölü kıyısında halk plajı açıldı
Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı
Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı
Afrin'de görev yapan askerler oy kullandı
Afrin'de görev yapan askerler oy kullandı
150 kiloluk kadın doğum yaptı
150 kiloluk kadın doğum yaptı
Diyanetten 'tüketim' uyarısı
Diyanetten 'tüketim' uyarısı
Atatürk Havalimanı'nda seçim hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanı'nda seçim hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ