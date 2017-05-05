Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93410
ALTIN
141.338
DOLAR
3.5592
STERLIN
4.6075
EURO
3.9008
Domateste ihracat başladı
Domateste ihracat başladı
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe

Modanisa.com Kurucuları Kerim Türe ve Sami Güzel Kimdir?

2011 yılında Kerim Türe, Sami Güzel ve Lale Tüzün tarafından kurulan Modanisa.com şimdi Türkiye’nin en başarılı e-ticaret siteleri arasında bulunuyor..

Modanisa.com Kurucuları Kerim Türe ve Sami Güzel Kimdir?

2011 yılında Kerim Türe, Sami Güzel ve Lale Tüzün tarafından kurulan Modanisa.com şimdi Türkiye’nin en başarılı e-ticaret siteleri arasında bulunuyor..

05 Mayıs 2017 Cuma 12:18
15 Okunma
Modanisa.com Kurucuları Kerim Türe ve Sami Güzel Kimdir?

Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinin başında e-ticaret geliyor. E-ticaretin yaygınlaşmaya başlamasından itibaren Türkiye’de çok sayıda alışveriş sitesi kuruldu. Kimi siteler başarıya ulaşırken, kimileri ne yazık ki bir süre sonra kapılarını kapamak zorunda kaldı. Bunlardan bazıları hızlı büyüme ile başa çıkamadıkları için operasyonlarını sonlandırmak durumunda kaldı. Başarılı bir fikirle yola çıkan ve hızlı büyüme ile de doğru hamlelerle başa çıkan Modanisa, kısa bir süre içinde Türkiye’nin en başarılı e-ticaret sitelerinden biri oldu.

2011 yılında Kerim Türe, Sami Güzel ve Lale Tüzün tarafından kurulan Modanisa.com şimdi Türkiye’nin en başarılı e-ticaret siteleri arasında bulunuyor. Bir startup projesi olarak başlayan Modanisa, online tesettür giyim alanında bugün dünyanın 75 ülkesine satış yapıyor. Aylık cirosu milyon dolarlara ulaşan Modanisa’nın cirosunun neredeyse yarısı yurtdışından elde ediliyor. Bu başarılı projenin arkasındaki isimler olan Kerim Türe, biyografi ve kariyer anlamında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Kerim Türe kimdir?

Kendisini bir yatırımcı, girişimci ve hayalci olarak tanımlayan Kerim Türe, Türkiye’nin en önemli girişimcileri arasında bulunuyor. Kerim Türe’nin Modanisa’nın dışında pek çok başarılı startup projesinde imzası bulunuyor.

Kerim Türe aslında kariyerine girişimci olarak başlamadı. Üniversiteyi bitirdikten sonra 5 yıl kadar kurumsal bir şirkette profesyonel olarak çalışan Kerim Türe, kısa süre içinde bu hayatın kendisine göre olmadığına karar verdi ve girişimcilik kariyerine adım attı. Kısa süre içinde gelen başarı, onun ne kadar doğru bir karar verdiğini kanıtlar nitelikte.

Kerim Türe

Modanisa’nın merak edilen bir diğer ismi olan Sami Güzel ise bugün Modanisa’da hala CEO olarak görevini sürdürüyor. Sami Güzel’in dijital pazarlama, online reklamcılık ve e-ticaret alanında oldukça başarılı projeleri bulunuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kerim Türe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler
Renk ve Desenleriyle Tesettürlü Hanımların Gözdesi Başörtüler
Renk ve Desenleriyle Tesettürlü Hanımların Gözdesi Başörtüler
Evimizin En Rahat Ürünü Çekyat Farklı Modelleri ile Evidea’da!
Evimizin En Rahat Ürünü Çekyat Farklı Modelleri ile Evidea’da!
StratejiCo. Aile Şirketleri Danışmanlığı Hizmeti ile İşletmenizi Kurumsallaştırın
StratejiCo. Aile Şirketleri Danışmanlığı Hizmeti ile İşletmenizi Kurumsallaştırın
ABD, NATO anlaşmasını ihlal ediyor
ABD, NATO anlaşmasını ihlal ediyor
Dacia Yedek Parça En Uygun Fiyatları ile Taşdemirler'de!
Dacia Yedek Parça En Uygun Fiyatları ile Taşdemirler'de!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ