Modanisa.com Kurucuları Kerim Türe ve Sami Güzel Kimdir?

Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinin başında e-ticaret geliyor. E-ticaretin yaygınlaşmaya başlamasından itibaren Türkiye’de çok sayıda alışveriş sitesi kuruldu. Kimi siteler başarıya ulaşırken, kimileri ne yazık ki bir süre sonra kapılarını kapamak zorunda kaldı. Bunlardan bazıları hızlı büyüme ile başa çıkamadıkları için operasyonlarını sonlandırmak durumunda kaldı. Başarılı bir fikirle yola çıkan ve hızlı büyüme ile de doğru hamlelerle başa çıkan Modanisa, kısa bir süre içinde Türkiye’nin en başarılı e-ticaret sitelerinden biri oldu.

2011 yılında Kerim Türe , Sami Güzel ve Lale Tüzün tarafından kurulan Modanisa.com şimdi Türkiye’nin en başarılı e-ticaret siteleri arasında bulunuyor. Bir startup projesi olarak başlayan Modanisa, online tesettür giyim alanında bugün dünyanın 75 ülkesine satış yapıyor. Aylık cirosu milyon dolarlara ulaşan Modanisa’nın cirosunun neredeyse yarısı yurtdışından elde ediliyor. Bu başarılı projenin arkasındaki isimler olan Kerim Türe, biyografi ve kariyer anlamında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Kerim Türe kimdir?

Kendisini bir yatırımcı, girişimci ve hayalci olarak tanımlayan Kerim Türe, Türkiye’nin en önemli girişimcileri arasında bulunuyor. Kerim Türe’nin Modanisa’nın dışında pek çok başarılı startup projesinde imzası bulunuyor.

Kerim Türe aslında kariyerine girişimci olarak başlamadı. Üniversiteyi bitirdikten sonra 5 yıl kadar kurumsal bir şirkette profesyonel olarak çalışan Kerim Türe, kısa süre içinde bu hayatın kendisine göre olmadığına karar verdi ve girişimcilik kariyerine adım attı. Kısa süre içinde gelen başarı, onun ne kadar doğru bir karar verdiğini kanıtlar nitelikte.

Modanisa’nın merak edilen bir diğer ismi olan Sami Güzel ise bugün Modanisa’da hala CEO olarak görevini sürdürüyor. Sami Güzel’in dijital pazarlama, online reklamcılık ve e-ticaret alanında oldukça başarılı projeleri bulunuyor.