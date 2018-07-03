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Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'daki otopsi işleminin ardından Ağrı'ya götürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde toprağa verildi.

Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'daki otopsi işleminin ardından Ağrı'ya götürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde toprağa verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 08:54
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Minik Leyla son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, son yolculuğunu uğurlandı.

Cesedi Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesi, yakınlarınca buradan alınıp bir ambulans ile memleketi Ağrı'ya getirildi.

Minik Leyla'nın bir süre Ağrı Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazesi, sabah saatlerinde buradan alınıp Ağrı Belediyesi cenaze nakil aracına konularak Bezirhane köyüne götürüldü.

Leyla'nın cenazesi, köydeki Ranuna Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Törene, minik Leyla'nın babası Nihat, annesi Aysel, amcaları Yusuf, Musa ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Leyla'nın defnedilmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Aysel Aydemir, Kürtçe ağıt yaktı.

Aydemir ailesi tören sonrası köyde kurulan taziye evinde taziyeleri kabul etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
4 Yaşındaki Leyla AydemirMinik Leyla
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