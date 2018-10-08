Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95427
ALTIN
235.277
DOLAR
6.1260
STERLİN
7.9911
EURO
7.0334
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
"Biz, gençlere inandık"
"Biz, gençlere inandık"
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:07
0 Okunma
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Ordu, Amasya, Tokat, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.

Marmara'da havanın parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3-5, Kuzey Ege'de 4-6 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Eylül'ün üzerinden 38 yıl geçti
12 Eylül'ün üzerinden 38 yıl geçti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Martı Projesinde iptal söz konusu değil'
'Martı Projesinde iptal söz konusu değil'
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe
Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe
Üreticiler çiğ süt fiyatında artış bekliyor
Üreticiler çiğ süt fiyatında artış bekliyor
Atatürk'e hakaret eden S.İ'ye tutuklama talebi
Atatürk'e hakaret eden S.İ'ye tutuklama talebi
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
Öğretmenevindeki cinayette müfettişe 18 yıl hapis cezası
Öğretmenevindeki cinayette müfettişe 18 yıl hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ