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'Martı Projesinde iptal söz konusu değil'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenleneceğini duyurdu.

'Martı Projesinde iptal söz konusu değil'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenleneceğini duyurdu.

04 Eylül 2018 Salı 17:00
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'Martı Projesinde iptal söz konusu değil'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iptal edildiği iddia edilen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) Projesinin iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İBB açıklamasında bazı basın yayın organlarında projenin iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Kabataş Meydan düzenlenmesi iptal edilmemiştir." denildi.

Açıklamada, "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje, karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi, en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır." ifadelerine yer verildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiMartıMartı ProjesiKabataş Meydan Düzenlemesi Ve Transfer Merkezi
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