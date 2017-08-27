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Kudüs'te elde edilen zaferde Türkiye'nin önemli rolü var

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, İsrail'in Aksa'ya yönelik tutumunda Filistin'in zafer elde ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin kararlı duruşu, Türkiye'de halkın, parti ve sivil toplumun zaferde önemli rolü var." dedi.

Kudüs'te elde edilen zaferde Türkiye'nin önemli rolü var

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, İsrail'in Aksa'ya yönelik tutumunda Filistin'in zafer elde ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin kararlı duruşu, Türkiye'de halkın, parti ve sivil toplumun zaferde önemli rolü var." dedi.

27 Ağustos 2017 Pazar 12:36
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Kudüs'te elde edilen zaferde Türkiye'nin önemli rolü var

ANKARA 

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı duran Filistin halkının bir zafer elde ettiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin gösterdiği kararlı duruş, aynı şekilde Türkiye'nin birçok şehrinde halkın, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İsrail'in uygulamalarının protesto edildiği yürüyüşler sayesinde elde edilen bu zaferde Türkiye'nin önemli rolü var." dedi.

Büyükelçi Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 28 Ağustos'ta yapacağı Türkiye ziyareti hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Abbas'ın ziyaretinin iki ülke arasında üst seviyede gerçekleştirilen karşılıklı ve düzenli istişarelerin bir parçası olduğunu ifade eden Mustafa, ziyarette iki ülkeyi ilgilendiren birçok konunun, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağına dikkati çekti.

Mustafa, "Şüphesiz genel siyasi durum, siyasi süreci harekete geçirecek çabalar ve diğer önemli konuların yanı sıra Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki son gelişmeler ve Filistin Ulusal Yönetimi gibi tüm bu konular masada olacak." diye konuştu.

Geçen ay Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların İsrail için bir test ve Mescid-i Aksa'yı hedef alan İsrail'in provokasyonu olduğunun altını çizen Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlarımız, İsrail'in Kudüs'ün tarihi durumunu değiştirme çabaları karşısında durdu ve sebatkarlığı, kardeşleri ve dostlarının desteğiyle zafer elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin gösterdiği kararlı duruş, aynı şekilde Türkiye'nin birçok şehrinde halkın, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İsrail'in uygulamalarının protesto edildiği yürüyüşler sayesinde elde edilen bu zaferde Türkiye'nin önemli rolü var."

"İsrail'in uygulamaları barış sürecini durma noktasına getirdi"
Mustafa, İsrail'in barış süreci çerçevesinde imzalanan anlaşmaların uygulanması yönünde adım atmamasının Filistin barış sürecini olumsuz etkilediğini belirterek "İsrail'in Gazze'ye olan blokajı, yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmesi, Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışması gibi uygulamalarını sanki bir barış süreci yokmuş gibi sürdürmesi, barış sürecini durma noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki ulusal uzlaşının stratejik bir konu olduğunu ve bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Mustafa, mevcut durumdan sadece İsrail'in faydalandığını kaydetti.

Mustafa, Filistin yönetiminin, siyasi ayrılığın Filistin meselesinin geleceğine yönelik tehlikelerinin farkında olduğunu belirterek Hamas'ın Gazze'deki idari komitesini feshetmesinin ve Filistin uzlaşı hükümetinin Gazze'de etkin olmasının sağlanmasının daha önce de dile getirildiğini hatırlattı.

"Türkiye'nin çabalarına saygı duyuyoruz"
Bunun gerçekleşmesi halinde birlikte seçimlere gidileceğini ve Filistin halkına kendi tercihini yapma fırsatı sunulacağını ifade eden Mustafa, "Bu yaklaşım, Filistin yönetiminin siyasi bölünmüşlüğe son vermek için benimsediği yaklaşımıdır." dedi.

Mustafa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bağlamda her zaman Filistin'deki bölünmüşlüğe son verilmesi gerektiğini belirten Türkiye'nin duruşuna verdiğimiz yüksek değeri dile getiriyoruz. Bu bölünmüşlüğün sonlandırılması için Türkiye'nin gelecekte de göstereceği çabalara saygı duyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu duruşu Filistin halkına ve meselesine olan ilgiye dayanıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
KudüsFilistinİSRAİLönce Vatan
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