Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98868
ALTIN
144.278
DOLAR
3.5090
STERLIN
4.5225
EURO
3.9539
"Fedakar baba"
"Fedakar baba"
Mudanya’da bir öğleden sonra...
Mudanya’da bir öğleden sonra...
Soner Gerçeker ‘‘Senden Sonra’’nın hikayesini anlattı
Soner Gerçeker ‘‘Senden Sonra’’nın hikayesini...
Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri
Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri
New Mexico
New Mexico

Kızılay İdlib'de yaraları sarıyor

Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor

Kızılay İdlib'de yaraları sarıyor

Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor

04 Haziran 2017 Pazar 14:33
1 Okunma
Kızılay İdlib'de yaraları sarıyor

Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Halep kurtarma operasyonunda 40 bin insanın İdlib bölgesine gelmesi ve Astana çatışmasızlık anlaşmasından sonra daha çok uzun vadeli yatırımlara yöneldik. İlk etapta İdlib'de bin konutluk proje başlattık." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Halep kurtarma operasyonunda 40 bin insanın İdlib bölgesine gelmesi ve Astana çatışmasızlık anlaşmasından sonra daha çok uzun vadeli yatırımlara yöneldik. İlk etapta İdlib'de bin konutluk proje başlattık." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Halep'te kuşatma altındaki insanların geçen yıl sonunda tahliye edilerek İdlib kırsalına getirildiğini hatırlatan Kınık, "Halep kurtarma operasyonunda 40 bin insanın İdlib bölgesine gelmesi ve Astana çatışmasızlık anlaşmasından sonra daha çok uzun vadeli yatırımlara yöneldik. İlk etapta İdlib'de bin konutluk proje başlattık." diye konuştu.

Bölgede hayata geçirdikleri çok sayıda proje olduğunu vurgulayan Kınık, "Yetimhaneler açtık, onları destekliyoruz. Şu an İdlib civarında 12 yetimhanemiz var. Burada kalan 2 bin 800 ailenin düzenli olarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Su sorununun giderilmesi için su kuyuları açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınık, İdlib kırsalındaki düzensiz kamplarda 700 bin kişinin yaşadığını, bu insanlara gıda ve temizlik malzemesi desteği vermeye devam ettiklerini anlattı.

Bölgenin çatışmasızlık alanı ilan edilmesinin ardından biraz rahatladığını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Özellikle havadan saldırıların durması neticesinde seyahat güvenliği oluştu. İnsani yardımların ulaşması için operasyonel bir kolaylık sağladı bize. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiği kadar kampların ıslah edilmesi, çadır kentlerde kalanların kalıcı konutlara yerleştirilmesi, burada özellikle eğitim, sağlık ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında daha uzun soluklu projeler yapılması için Türk Kızılayı olarak çalışacağız."

Ramazanda sıcak iftarlık

Kınık, İdlib kırsalındaki 5 kampa düzenli olarak sıcak iftarlık verdiklerini belirtti.

Ayrıca tüm bölgeye gıda paketi dağıttıklarını bildiren Kınık, "Ramazanın bereketiyle Türkiye'den çok sayıda yapılan kıyafet, gıda ve temizlik malzemesi yardımlarını bu bölgelere sevk ediyoruz. Tüm ekiplerimizle ramazanda muhtaç herkese ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kızılayİdlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ şüphelilerini 'ağlayan çocuk' yakalatmış
FETÖ şüphelilerini 'ağlayan çocuk' yakalatmış
"Eman içinde bir dünya için aile ortamı güvenli hale getirilmeli"
"Eman içinde bir dünya için aile ortamı güvenli hale getirilmeli"
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler
Renk ve Desenleriyle Tesettürlü Hanımların Gözdesi Başörtüler
Renk ve Desenleriyle Tesettürlü Hanımların Gözdesi Başörtüler
Modanisa.com Kurucuları Kerim Türe ve Sami Güzel Kimdir?
Modanisa.com Kurucuları Kerim Türe ve Sami Güzel Kimdir?
Evimizin En Rahat Ürünü Çekyat Farklı Modelleri ile Evidea’da!
Evimizin En Rahat Ürünü Çekyat Farklı Modelleri ile Evidea’da!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ