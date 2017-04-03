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"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalan ve ftiraya sarılıyor"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Bal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış törenine vatandaşların ilgisinin az olduğu" yönündeki iddialara tepki gösterdi.

"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalan ve ftiraya sarılıyor"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Bal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış törenine vatandaşların ilgisinin az olduğu" yönündeki iddialara tepki gösterdi.

03 Nisan 2017 Pazartesi 09:04
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"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalan ve ftiraya sarılıyor"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, bazı gazete ve sosyal medyada toplu açılışlarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır programına ilginin az olduğu ve Erdoğan'ın programı son anda iptal etmekten vazgeçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Erdoğan'ın Diyarbakır'ı çok önemsediğini ve aynı gün bazı programlarını iptal ederek Diyarbakır'daki toplu açılış törenine katıldığını dile getiren Bal, "Diyarbakırlıların Cumhurbaşkanı ile, Cumhurbaşkanının da Diyarbakırlılarla kucaklaşmasını hazmedemeyenler yalan ve iftiraya sarılıyorlar." dedi.

Bal, kentte on binlerce vatandaşın Erdoğan'a meydan, cadde ve balkonlarda sevgi gösterisinde bulunduğunu, Erdoğan'ın da bu ilgiden oldukça memnun kaldığını belirterek "Diyarbakırlıların bu ilgisini hazmedemeyenler tedirginliklerinden dolayı karalamaya başvuruyorlar." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar da halkın Erdoğan'ı bağrına bastığını ifade ederek Erdoğan'ın da halkın yüreğine dokunan bir konuşma yaparak Diyarbakırlıları bağrına bastığını söyledi.

Vatandaşların bu iddialara en güzel cevabı 16 Nisan'da "evet" oyu vererek göstereceğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalana sarılmıştır. Cumhurbaşkanımız kendisine gösterilen ilgiden memnun ayrılmış ve bu memnuniyetini de Diyarbakır'dan ayrılırken bizlere ifade etmiş ve Diyarbakırlılara teşekkür etmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiEbubekir BalRecep Tayyip Erdoğan
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