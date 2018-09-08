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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:50
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, medyada "Cumartesi anneleri" olarak bilinen oluşum tarafından yapılacak her türlü etkinliğin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanması nedeniyle Beyoğlu ilçesinde alınacak emniyet tedbirler kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak, Turnacı Caddesi, Yeniçarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılıp İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.

Sürücülere tedbirlerin bitiş saatine kadar alternatif güzergah olarak Gümüşsuyu ve Kazancı Yokuşu istikameti önerildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trafiğe Kapatılacak Yollarİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
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