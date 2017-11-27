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Firari '17 Aralık' savcıları için kırmızı bülten çıkarılacak

17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtayda görülen davada, firari sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Firari '17 Aralık' savcıları için kırmızı bülten çıkarılacak

17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtayda görülen davada, firari sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:49
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Firari '17 Aralık' savcıları için kırmızı bülten çıkarılacak

17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtayda görülen davada, firari sanıklar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
17 Aralık SoruşturmasıZekeriya özCelal KaraKırmızı Bülten
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