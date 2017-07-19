FETÖ şüphelisi SAT'çılar ve 'imamları' hakkında iddianame

Darbe girişiminde SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda görevli 38 eski asker ile sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde SAT Komutanlığı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda görevli 38 eski asker ile bu personeli komuta eden FETÖ'nün sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"ın mahrem imam konumundaki sivil yöneticisi olan 14 kişi kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 42'si tutuklu 7'si firari 52 şüpheli yer aldı.

İddianamede şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zincirinden kopuk olarak, FETÖ'nün mahrem imamlarından talimat aldıkları ifade edilerek, bunun ardından şüphelilerin darbe girişimi sırasında SAT Komutanlığı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda muhalif olduklarını düşündükleri bir kısım askerleri derdest etmekle görevlendirildiği kaydedildi.

15 Temmuz gecesi bu kişilerin harekete geçtikleri ancak darbenin başarısız olması nedeniyle eylemlerini tamamlayamadıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin bu aşamadan sonra da kendilerini gizlemeye çalıştıkları anlatıldı.

İddianamede şüphelilerden SAS Komandosu E.T.'nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamlarından olan şüpheli Enes Hozan'a bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

İddinamede 51 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 şüphelinin ayrıca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan onbeşer yıldan yirmi iki buçukar yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan SAS Komandosu E.T.'nin de aralarında bulunduğu 38 şüpheli hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Kaybolan silahlar Ümraniye'de bulundu

İddianamede, darbe girişimi sonrası SAT Komutanlığı'na ait 2'si uzun namlulu olmak üzere 4 adet silah ile bu silahlara ait mühimmatlar, SAT Komandolarının kullandığı çok sayıda şişmeli can yeleği ve çelik yelekler de dahil bir çok malzemenin kaybolduğu belirtildi.

Yapılan ihbar üzerine Ümraniye'de bir apartmanın bodrumunda bulunan silah ve mühimmatların bu iddianamenin şüphelileri arasında yer alan tutuklu SAS Komandosu Astsubay Levent Özcan'a ait olduğu, Özcan'ın da bu apartmanda ikamet ettiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.