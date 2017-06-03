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FETÖ şüphelilerini 'ağlayan çocuk' yakalatmış

Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 6 FETÖ şüphelisi, yanlarındaki çocuğun ağlamasıyla fark edildi. Yakalananlardan eski astsubay Halil Kumcu'nun, emekli Orgeneral Mendi'yi kaçıran grupta yer aldığı belirlendi.

FETÖ şüphelilerini 'ağlayan çocuk' yakalatmış

Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 6 FETÖ şüphelisi, yanlarındaki çocuğun ağlamasıyla fark edildi. Yakalananlardan eski astsubay Halil Kumcu'nun, emekli Orgeneral Mendi'yi kaçıran grupta yer aldığı belirlendi.

03 Haziran 2017 Cumartesi 13:40
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FETÖ şüphelilerini 'ağlayan çocuk' yakalatmış

Alınan bilgiye göre, dün 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, Meriç ilçesinde Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişiminde bulunan, aralarında çocukların da olduğu 10 kişiyi tespit etmişti. Meslekten ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan FETÖ şüphelileri doktor, astsubay ve öğretmen 6 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin yanındaki 4 çocuk da hudut karakoluna götürülmüştü.

Serem köyünde sınıra yakın yerde saklanan şüphelilerin çocuklardan birinin ağlaması sonucu fark edilerek hudut birliklerince yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerden, çocukların annesi ihraç edilen öğretmen H.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden öğretmen Y.E. Tekirdağ'a, 19 Mayıs Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. F.İ. Samsun'a sevk edildi.

Uzunköprü'de adliyeye sevk edilerek Aksaray ve Ankara'daki mahkemelere SEGBİS yoluyla bağlanan şüphelilerden eski astsubay Halil Kumcu, ihraç edilen öğretmenler Fetullah Çatal ve Mustafa Can ise tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi.

Mendi'yi kaçıranlar arasında ismi geçiyor

Tutuklanan Halil Kumcu'nun, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun'un hazırladığı iddianamede, 15 Temmuz gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖ şüphelileri
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