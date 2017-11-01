FETÖ'nün uluslararası bilişim yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, ABD'de "silikon vadisi" olarak adlandırılan uluslararası bilişim firmalarında görevli örgüt üyeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan ve "silikon vadisi" olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan FETÖ üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Kuzuloğlu, ifadesine başvurulmak üzere İzmir'e getirilecek.

Operasyonun, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasına ilişkin verdiği ifadeler doğrultusunda düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin ABD'de ikamet ettikleri öğrenildi.