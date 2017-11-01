Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112835
ALTIN
157.102
DOLAR
3.8306
STERLİN
5.0880
EURO
4.4514
Engellilerin kadro sevinci
Engellilerin kadro sevinci
Okul sütü ihalesi iptal edildi
Okul sütü ihalesi iptal edildi
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
ASELSAN kendini aştı
ASELSAN kendini aştı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Flaş Haber
NEW YORK'TA KANLI SALDIRI
Kapat

FETÖ'nün uluslararası bilişim yapılanmasına operasyon

ABD'de "silikon vadisi" olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan FETÖ mensuplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ'nün uluslararası bilişim yapılanmasına operasyon

ABD'de "silikon vadisi" olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan FETÖ mensuplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:04
0 Okunma
FETÖ'nün uluslararası bilişim yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, ABD'de "silikon vadisi" olarak adlandırılan uluslararası bilişim firmalarında görevli örgüt üyeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan ve "silikon vadisi" olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan FETÖ üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Kuzuloğlu, ifadesine başvurulmak üzere İzmir'e getirilecek.

Operasyonun, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasına ilişkin verdiği ifadeler doğrultusunda düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin ABD'de ikamet ettikleri öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
"Bugün söz söyleyen bir Türkiye var"
"Bugün söz söyleyen bir Türkiye var"
Kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin
Belediyelerimiz heykelimi değil hizmete yönelik eserler diksin
Yıldırım: Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak
Yıldırım: Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak
Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlere hava harekatı
Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlere hava harekatı
Günlük yaşam delirttiyse kaçış: Ayşe Deliismail Çiftliği
Günlük yaşam delirttiyse kaçış: Ayşe Deliismail Çiftliği
Kudüs'te elde edilen zaferde Türkiye'nin önemli rolü var
Kudüs'te elde edilen zaferde Türkiye'nin önemli rolü var
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ