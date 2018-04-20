FETÖ'nün sözde 'İzmir Adliyesi imamı' yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Erdoğan'ın saklandığı evi tespit etti.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Erdoğan'ı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon

İzmir'de, 16 Mayıs 2016'da FETÖ/PDY'nin "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu ileri sürülen, elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheliden 19'u tutuklanmış, dosya kapsamında firari zanlıların arasında "Alfemo mağazalarının sahibi" Hacı Ramazan Davulcuoğlu, terör örgütünün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan, FETÖ/PDY'nin sözde "Doğu Anadolu sorumlusu" İhsan İnal, sözde "Güneydoğu Anadolu sorumlusu" Mehmet Kocatürk, terör örgütünün "kadim abisi" diye bilinen, örgüt üyeleri arasındaki her türlü anlaşmazlığı çözdüğü belirtilen Yusuf Bekmezci ile Güneş Sürücü Kursları'nın sahibi Recep Güneş'in olduğu belirtilmişti.