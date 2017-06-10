FETÖ 'bağımsız Kürdistan' için destek kampanyası başlatmış

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında çözümlenen örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesinin bağımsızlığına destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına, örgüt mensuplarının katılması yönünde talimat verildiği ortaya çıktı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan eski cumhuriyet savcısı S.Ş'nin ByLock yazışmaları ve elektronik postalarının çözümü yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından çözümlenen yazışmalarda, eski savcının, operasyonları önceden FETÖ/PDY üyelerine haber verdiği ve alınacak tedbirler hakkında uyarılarda bulunduğu deşifre edildi.

Zanlı S.Ş. ile ID numarası tespit edilen ancak kullanıcının kimliği belirlenemeyen kişi arasında geçen "çok önemli ve son 9 gün" konulu 22 Aralık 2015'teki yazışmada, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesinin bağımsızlığına destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına, örgüt üyelerinin katılması yönünde talimat verildiği belirlendi.

Kimliği tespit edilemeyen kişinin, S.Ş'ye gönderdiği elektronik postada yer alan "1 Ocak'a kadar VPN kullanarak aşağıda tarif edilen şekilde 3 ayrı mail hesabı alarak, 3 ayrı oy kullanıp imza kampanyasına katılmanızı rica ediyoruz." ifadesi dikkati çekti.

Örgüt mensuplarının kampanyaya desteğinin ortaya çıkmaması için Türkçe internet tarayıcılarının aksine İngilizce tarayıcıların tercih edilmesi yönünde uyarı yapılan elektronik postada, şu ifadeler yer aldı:

"Muhterem abiler, bu hizmetimiz için önemli bir husus. Sivillere bu konu açılmayacak ama birimler, öğretmen ve öğrencilere uygun noname (isimsiz) bir mail alıp VPN'le girilerek iz bırakmadan yapabilir. S.A. muhterem abiler... Beyaz Saray, imza kampanyası konusunu sürekli soruyor ve çok önemsiyor. Sayı şu an bin civarında. 1 Ocak'a kadar günlük ortalama 10 bin imza olmalı ki hedefe ulaşalım. Herkesten ciddi destek bekliyoruz. Kesinlikle cemaat kimliği bilinen hesap ve mecralar topa girmemeli. Bize bulaşmamalı. Türkiye içinde sivil bölge ile paylaşmayalım bu bilgiyi. Onlar (siviller) girmemeli. Özellikle Türkiye içinde VPN ile girişe azami dikkat edilmeli. Günlük olarak toplam ulaşılan imza rakamını akşamları vereceğiz. Dolayısıyla sizde tabandan yapılan dönüşlerin sağlamasını yapabileceksiniz. Bu gündem sizin düzeyinizde takip edilmeli ki birinci öncelikli gündem olsun ve sonuç alabilelim."

"Karşı tarafı oyalayacak, birbirine düşürecek fikirler üretin"

Aynı kişi tarafından S.Ş'ye gönderilen farklı bir mailde de "Abi anket sona erdi, abilerle buluşmalarımıza ve tedbire dikkat edelim inşallah. Alttaki istediğimiz maddeler hemen olacak şeyler değil ama bu hafta sonu ilgilenip bize dönerseniz, seviniriz. 1- Geçen hafta aldığımız abiler hariç, abilerimizden adliye fotoğraflarını rica ediyoruz. Bilgi akışı olmuyor şu an. 2- Abilerimiz, hizmetin terör örgütü suçlamalarına karşı hukuki metinler hazırlamalarını istiyoruz. 3- 'Karşı tarafı oyalayacak, birbirine düşürecek, bizle uğraşmalarına fırsat vermeyecek fikirler üretin.' dedi, hocamız. Bununla ilgili de fikirlerinizi rica ediyoruz abi." şeklindeki ifadeler kullanıldı.

İkili arasında 27 Aralık 2015'te gönderilen bir başka elektronik posta içeriğinde ise ByLock üzerinden yazışmayı bırakıp, örgüt mensuplarının başka haberleşme araçlarıyla iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.