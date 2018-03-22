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Failin kimliği kıyafetinden tespit edildi

Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı binasına yönelik saldırıyı gerçekleştiren ve yakalanacağını anlayınca intihar eden Ersan Ertogan'ın kimliğinin kıyafetinden tespit edildiği öğrenildi.

Failin kimliği kıyafetinden tespit edildi

Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı binasına yönelik saldırıyı gerçekleştiren ve yakalanacağını anlayınca intihar eden Ersan Ertogan'ın kimliğinin kıyafetinden tespit edildiği öğrenildi.

22 Mart 2018 Perşembe 15:32
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Failin kimliği kıyafetinden tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına, 1 Şubat'ta içinde bomba düzeneği olan çanta ile düzenlenen eylem sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen detaylı çalışma sonucu olay tüm yönleriyle aydınlatıldı.

İstihbarat ve TEM ekipleri, olay yerine soğukkanlılıkla gelerek bombalı çantayı bırakan ve daha sonra aynı şekilde uzaklaşan Ertogan'ın ayakkabı ve giysilerinin özelliklerini belirledi. Daha sonra aynı zaman dilimini esas alarak çevredeki diğer kamera görüntülerini izleyen ekipler, eşkaline ulaştığı Ertogan'ın kimliğini tespit etti.

Bombalı eylemi gerçekleştirdiği belirlenen terörist Ersan Ertogan'ın, ölü ele geçirildiği Osmaniye'ye kadar kameralardan izi sürüldü.

Kaçak taksi kiralamış

Ertogan'ın saldırı sonrası Ankara'daki Suriyelilerce "kaçak taksi" olarak kullanılan bir aracı kiralayarak şehri terk ettiği, Adana'nın Pozantı ilçesi yakınlarında başka bir araca geçtiği ve Osmaniye'ye ulaştığı, yapılan titiz çalışma ile belirlendi.

Olayın meydana geldiği gece boyunca çalışan ekipler, Ertoğan'ın Osmaniye'deki adresini belirleyerek teröristi yakalamayı başarsa da yakalanacağını fark eden terörist, polis ekipleri kendisine ulaşmadan, yanında bulundurduğu bir maddeyi içerek intihar etti. Söz konusu maddenin, etki süresi göz önünde bulundurularak "siyanür" olabileceğinin düşünüldüğü, içeriği ile ilgili kesin tespitin laboratuvar incelemesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Saldırı ile PKK/YPG bağlantısı

Failinin yanı sıra 24 saat içersinde olayla ilgili tüm şüphelilerin kimliklerini de tespit eden ekipler, Ankara, Kırşehir, Mardin, Şırnak, Mersin, Adana ve Osmaniye'de gerçekleştirdikleri nokta operasyonlarla 21 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri ile elde edilen delillerin incelenmesi sonucu soruşturmayı derinleştiren polis, eylemin organizatörü ve planlayacısının, olaydan bir gün önce 30 Ocak'ta Şanlıurfa Suruç üzerinden Türkiye'den kaçtığı öğrenilen YPG/PKK'nın sözde özel kuvvet gücü sorumlularından Alan Chuckmaus olduğunu tespit etti. Chuckmaus'un YPG'nin sözde özel kuvvetleri YAT'a ait askeri üniformalı fotoğrafına da ulaşan istihbarat ve TEM ekipleri, saldırının arkasında bu örgütün olduğu konusunda kesin kanaate ulaştı.

Amacını yanındakilerden bile gizlemiş

Chuckmaus'un 16 Kasım'da Şanlıurfa üzerinden Türkiye'ye geldiği, daha sonra buradan Mersin ve Kırşehir'e geçtiği tespit edildi. Polis, Chuckmaus'un bomba düzeneğini ve kiraladığı 3 ayrı araçla artçı ve öncü sistemi, yanındakilere "kaçak sigara götürüyorum" diyerek Ankara'ya getirdiğini ve Ertogan'a teslim ettikten sonra aynı yolla ülkeyi terk ettiğini belirledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Vergi Dairesi BaşkanlığıAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıNkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
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