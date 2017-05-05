Evimizin En Rahat Ürünü Çekyat Farklı Modelleri ile Evidea’da!

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Evimizde en çok vakit geçirdiğimiz alan olan oturma odasının en önemli mobilyası çekyat, rahatlığı ve konforu destekleyici şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Peki çekyat seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikli olarak seçeceğiniz çekyat oturma odanız için boyutunun doğru olup olmadığını kontrol edin. Satın almaya karar verdiğiniz çekyat diğer mobilyalarınızın rengini ve tarzını da destekleyici şekilde olmalı ki odanızın tarzı uyum içerisinde olsun. Dikkat etmeniz gereken diğer önemli adım ise tercih edeceğiniz çekyatın uzun ömürlü olup yıllar boyu kullanabilme durumunu göz önünde bulundurma. Birbirinden farklı model ve desen seçenekleri ile evidea.com’da 199,90 TL ve 3.190 TL fiyat imkanları ile dileğiniz çekyatı satın alabilirsiniz.

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