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Erzurum'da FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf 7 astsubay ve bir uzman çavuş ile örgütün sözde "mahrem imamı" olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf 7 astsubay ve bir uzman çavuş ile örgütün sözde "mahrem imamı" olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:13
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Erzurum'da FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)yönelik operasyonda 8'i asker 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda muvazzaf 7 astsubay, bir uzman çavuş ve bu kişilerden sorumlu sözde "mahrem imam" olmak üzere 9 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, açıklamada DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'sinin 7 Kasım'da tutuklandığı, 3'ünün ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumFETÖ
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