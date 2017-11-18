Erzurum'da FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf 7 astsubay ve bir uzman çavuş ile örgütün sözde "mahrem imamı" olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.