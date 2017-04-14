Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89919
ALTIN
152.389
DOLAR
3.6799
STERLIN
4.6056
EURO
3.9100
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
Fenerbahçe'nin gözü kupada
Fenerbahçe'nin gözü kupada
NBA'de normal sezon bitti
NBA'de normal sezon bitti

Denizlerde av yasağı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.

Denizlerde av yasağı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.

14 Nisan 2017 Cuma 11:29
6 Okunma
Denizlerde av yasağı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini, hem balıkçıların hem de satıcı ve komisyoncuların para kazandıklarını ifade etti.

Balıkçıların her yıl av yasağı başlamadan önce, sürenin uzatılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurduklarını anlatan Özkaya, bu sezon böyle taleplerin söz konusu olmadığını, bunun da balıkçıların sezonu iyi geçirdiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu sezon çok fazla miktarda palamut yakalandığını, hamsinin ise önceki senelere kıyasla biraz daha az olduğunu dile getiren Özkaya, yasağın yarın başlamasıyla birlikte gırgır ve trol yöntemiyle avlanan balıkçıların hem dinleneceklerini hem de yeni sezona hazırlanacaklarını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Av YasağıDenizlerde Av Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalan ve ftiraya sarılıyor"
"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalan ve ftiraya sarılıyor"
Kıbrıs Geçitköy Barajı... Şaka gibi...
Kıbrıs Geçitköy Barajı... Şaka gibi...
Kıbrıs’ta Kusursuz Oto Kiralama Hizmeti
Kıbrıs’ta Kusursuz Oto Kiralama Hizmeti
En İyi Hizmet
En İyi Hizmet
Başkentte trafik kazası
Başkentte trafik kazası
Kredi Kartınızla Vergi Borçlarınızı Ödeyebilirsiniz
Kredi Kartınızla Vergi Borçlarınızı Ödeyebilirsiniz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ