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Dekorasyonunuz İşletmenizin Her Şeyidir!

Sandalye de iç mekan tasarımının tamamlayıcı unsurlarından biridir.

Dekorasyonunuz İşletmenizin Her Şeyidir!

Sandalye de iç mekan tasarımının tamamlayıcı unsurlarından biridir.

03 Mart 2017 Cuma 14:02
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Dekorasyonunuz İşletmenizin Her Şeyidir!

Sandalye çoğunlukla her yerden bulunabilecek, basit bir eşya olarak düşünülür. Ancak renklerin, dekorasyonun, tasarımın ve bütün bunların yarattığı ahengin insan üzerinde bıraktığı etki düşünülürse pastane sandalyesi deyip geçebilmek mümkün olmamaktadır. Kişiler nerede yemek yiyeceklerini karınları ne kadar aç olursa olsun yiyecek çeşidinden ziyade iç mekanın kendilerine yansıttığı havaya göre tercih etmektedir. Sandalye de iç mekan tasarımının tamamlayıcı unsurlarından biridir.

Tasarım ve İşletmecilik Bir Arada Olmalı!

Lokantalarda yemek yemeği tercih eden kişiler de içeri girip yemekleri beğenseler bile masaya yöneldiklerinde oturacakları sandalyeye dikkat etmekte ve sandalyenin görüntüsü pis ya da eski ise o mekanı terk etme eyleminde bulunabilmektedir. Bu yüzden lokanta tasarımlarında sandalyenin kişileri cezp edici bir havası olmalıdır ki bu da kişiler üzerinden pozitif bir etki oluşturacaktır. İşletme sahipleri, işletmelerine yönelik kendi tasarladıkları ürünlerin üretimini sağlayabilir ya da kendi yaptıkları değişik tasarımlı sandalyelerle müşterileri işletmeye çekecek bir lokanta sandalyesi tasarımı oluşturabilir.

Sadece Sandalyelerinizi Değiştirmeniz ya da Onlar Üzerinde Farklı Dokunuşlar Yapmanız Bile Size Olumlu Dönüş Getirecektir!

Mekan içinde kullanılacak bir pastane ya da lokanta sandalyesi, hem hafif hem de dikkat çekici bir renkte tasarlandığında hem işletmeye maddi anlamda işlev kazandıracak hem de müşterilerin artması ve ortamın pozitifliği müşteriden personele yansıyarak daha iyi bir iş kültürü oluşmasına yarayacaktır. Öteki taraftan hafif ve kolay kaldırılabilir özellikte sandalyeler tercih edildiğinde mekanın temizliği de daha kolay olacaktır.

Hem müşteri hem çalışan hem de patron için işlerin tıkırında gitmesi bazen müşterinin oturduğu rahat bir sandalyeden gelen mutlulukta saklı olabilir. Bunun yanı sıra kişiler, bazen bir lokanta ya da pastaneye gittiklerinde içeriden çıkmak istemezler ve o ortam onlara huzur verir. Ama nedenini bilemezler. Bu işletmenin iç mekanına dokunan sihirli elin çıkardığı işin neticesidir.

İşletme Sandalyeleri Nasıl Olmalıdır?

  • Farklı olan her zaman göze çarpar. Bu yüzden sandalye tasarımlarının her yerde bulunan basit tasarımlar olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Birçok işletmenin beklentisi olan, gelen müşterinin mekanı çabuk terk etmesi ve yerine yenisinin gelmesi neticesinde iç mekanların koyu renkli masa ve sandalyelerle doldurulması çoğunlukla yanlış verilmiş bir karar olmaktadır.
  • Bir müşteri girdiği mekanı severse orada uzun süre bulunmak isteyecektir. Bu durumdan ötürü, müşterilerin rahat edeceği, aynı zamanda mekanın tasarımından dolayı zevk duyacağı tasarım ürünü sandalyeler tercih edilmelidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pastane SandalyesiLokanta Sandalyesi
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