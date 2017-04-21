Dacia Yedek Parça En Uygun Fiyatları ile Taşdemirler'de!

Ankara Şaşmaz'da 2000 metrekare alana kurulu olan yedek parça mağazası ile her türlü yedek parça ürünü için oldukça geniş bir yelpaze ile yedek parça satışı yapmaktadır. Özellikle Tofaş Yedek Parça kategorisinde bol çeşit ve uygun fiyat seçenekleri ile yedek parça alışverişi yapmak isteyenler için biçilmiş bir kaftandır. Tofaş marka araçların Kartal, Doğan Yedek Parça , Şahin, Serçe ve Murat 131 modellerine ait hemen hemen tüm yedek parçaları mağaza ve depolarda bulunduran Taşdemirler Oto Yedek Parça, ilk durağınız olmalıdır.

Ülkemizde son yıllarda gerek fiyat uygunluğu gerek yedek parça bulma kolaylığı ile Tofaş markasının yine en çok tutulan modellerinden olan Kartal Yedek Parça ürünlerini de çok cazip satış fiyatları ile araç kullanıcılarına temin eden Taşdemirler Oto Yedek Parça, anlaşmalı kargosu olan Aras Kargo ile Türkiye'nin her bir noktasına kadar kargo ile ürün gönderebilmektedir. Online alışverişe yabancı mısınız ? Merak etmeyin, Taşdemirler Oto Yedek Parça güvenli SSL sertifikalı sitesi ve güvenilir 3D Secure ödeme sistemi ile size ait hiçbir kişisel bilgiyi saklamadan işlemlerinizi tamamlıyor. Gün içerisinde saat 16:00'a kadar olan yedek parça siparişlerinizi aynı gün, 16:00'dan sonra olan siparişlerinizi bir sonraki gün kargoya veriyor ve anlaşmalı kargosu olan Aras Kargo ile bulunduğunuz yere göre maksimum 1-3 iş günü içerisinde siparişiniz kapınıza kadar geliyor.

Alışveriş yaparken herhangi bir sorunla mı karşılaştınız ? Veya aklınıza takılan sorular mı var ? Destek konusunda da çok titiz olan Taşdemirler Oto Yedek Parça, sürekli online destek hattı ile size anında yardımcı olacaktır. 0312 2781171 sabit numaradan, 0530 568 42 16 whatsapp hattından veya destek@tasdemirler.com mail adresinden veya sitede sağ alt köşedeki canlı destek bölümünden kolayca destek talebinde bulunup, rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sunmaktadır.