Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92424
ALTIN
150.693
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6680
EURO
3.9001
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

Dacia Yedek Parça En Uygun Fiyatları ile Taşdemirler'de!

Oto yedek parça perakende tedarikçisi olarak, 1990 yılında kurulan ve kurulduğu o günden itibaren bugüne kadar sektörde en önemli firmalar arasında kendine yer edinmeyi başaran Taşdemirler Oto Yedek Parça, Renault, Fiat, Tofaş, Dacia, Citroen ve Peugeot yedek parça satışı yapmaktadır.

Dacia Yedek Parça En Uygun Fiyatları ile Taşdemirler'de!

Oto yedek parça perakende tedarikçisi olarak, 1990 yılında kurulan ve kurulduğu o günden itibaren bugüne kadar sektörde en önemli firmalar arasında kendine yer edinmeyi başaran Taşdemirler Oto Yedek Parça, Renault, Fiat, Tofaş, Dacia, Citroen ve Peugeot yedek parça satışı yapmaktadır.

21 Nisan 2017 Cuma 16:33
34 Okunma
Dacia Yedek Parça En Uygun Fiyatları ile Taşdemirler'de!

Ankara Şaşmaz'da 2000 metrekare alana kurulu olan yedek parça mağazası ile her türlü yedek parça ürünü için oldukça geniş bir yelpaze ile yedek parça satışı yapmaktadır. Özellikle Tofaş Yedek Parça kategorisinde bol çeşit ve uygun fiyat seçenekleri ile yedek parça alışverişi yapmak isteyenler için biçilmiş bir kaftandır. Tofaş marka araçların Kartal, Doğan Yedek Parça, Şahin, Serçe ve Murat 131 modellerine ait hemen hemen tüm yedek parçaları mağaza ve depolarda bulunduran Taşdemirler Oto Yedek Parça, ilk durağınız olmalıdır.

Ülkemizde son yıllarda gerek fiyat uygunluğu gerek yedek parça bulma kolaylığı ile Tofaş markasının yine en çok tutulan modellerinden olan Kartal Yedek Parça ürünlerini de çok cazip satış fiyatları ile araç kullanıcılarına temin eden Taşdemirler Oto Yedek Parça, anlaşmalı kargosu olan Aras Kargo ile Türkiye'nin her bir noktasına kadar kargo ile ürün gönderebilmektedir. Online alışverişe yabancı mısınız ? Merak etmeyin, Taşdemirler Oto Yedek Parça güvenli SSL sertifikalı sitesi ve güvenilir 3D Secure ödeme sistemi ile size ait hiçbir kişisel bilgiyi saklamadan işlemlerinizi tamamlıyor. Gün içerisinde saat 16:00'a kadar olan yedek parça siparişlerinizi aynı gün, 16:00'dan sonra olan siparişlerinizi bir sonraki gün kargoya veriyor ve anlaşmalı kargosu olan Aras Kargo ile bulunduğunuz yere göre maksimum 1-3 iş günü içerisinde siparişiniz kapınıza kadar geliyor.

Alışveriş yaparken herhangi bir sorunla mı karşılaştınız ? Veya aklınıza takılan sorular mı var ? Destek konusunda da çok titiz olan Taşdemirler Oto Yedek Parça, sürekli online destek hattı ile size anında yardımcı olacaktır. 0312 2781171 sabit numaradan, 0530 568 42 16 whatsapp hattından veya destek@tasdemirler.com mail adresinden veya sitede sağ alt köşedeki canlı destek bölümünden kolayca destek talebinde bulunup, rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sunmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.04.2017 16:52
Anahtar Kelimeler:
Kartal Yedek ParçaDoğan Yedek ParçaTofaş Yedek Parça
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler" videosu
TSK'dan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler" videosu
Anneler Günü Hediyesi Erkenden Hazır Edilmeli
Anneler Günü Hediyesi Erkenden Hazır Edilmeli
Profesyonel Eşya Depolama Hizmetleri
Profesyonel Eşya Depolama Hizmetleri
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalan ve ftiraya sarılıyor"
"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalan ve ftiraya sarılıyor"
Kıbrıs Geçitköy Barajı... Şaka gibi...
Kıbrıs Geçitköy Barajı... Şaka gibi...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ