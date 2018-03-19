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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı sağlama aşamasına geldik. Elbette güvenlik güçlerimiz şimdilik bölgede kalarak şehrin ve yerel halkın tamamen güvende olduğundan emin olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı sağlama aşamasına geldik. Elbette güvenlik güçlerimiz şimdilik bölgede kalarak şehrin ve yerel halkın tamamen güvende olduğundan emin olacak" dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:55
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı sağlama aşamasına geldik. Önümüzdeki haftalarda buna odaklanacağız. Elbette güvenlik güçlerimiz şimdilik bölgede kalarak şehrin ve yerel halkın tamamen güvende olduğundan emin olacak." dedi.

Kalın, İngiltere'nin SKY News televizyonunda, Afrin'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Şu an itibarıyla şehirler, kasabalar ve köyler dahil olmak üzere Afrin bölgesinin tamamının PYD/YPG teröründen temizlendiğini belirten Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun bölgenin kontrolünü eline aldığını ifade etti.

Şimdi özellikle el yapımı patlayıcı (EYP), tuzakların ve mayınların bulunabileceği meskun mahalleri güvenli hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kalın, şu değerlendirmede bulundu:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli bir aşama tamamlandı. Elbette daha yapılması gereken işler var. Afrin yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı büyük bir bölge. Biz burada insani yardım sağlıyoruz ve özellikle şehirlerde, sokaklarda ve evlerde mayın veya tuzak olmadığından emin olmak istiyoruz. Zira PYD/YPG'li teröristler bu bölgeleri Türkiye'ye yönelik saldırılarda kullandı. Buralarda askeri yığınak yaptılar. Yani önümüzdeki günlerde yapılması gereken şeyler var. Aynı zamanda insani yardım sağlamaya devam edeceğiz ve yerel halkla birlikte çalışarak ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız. Ancak operasyonun önemli bir kısmı başarıyla tamamlandı diyebiliriz."

"Türk askerinin bölgeden ayrılıp ayrılmayacağının" sorulduğu Kalın, daha önce yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlattı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin'in hemen doğusunda bulunan Cerablus, Azez ve Çobanbey bölgesinde DAEŞ teröristlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini anımsatan Kalın, bu operasyonlarda 3 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Kalın, bu harekat sonrası, aralarında DAEŞ'in kıyamet senaryolarında kullandığı Dabık da dahil olmak üzere bölgenin yerel halka iade edildiğine dikkati çekerek, "Şu anda yerel halk buraları yönetiyor. Cerablus bölgesinde, yedi yıldır devam eden Suriye iç savaşı süresince başka hiçbir yerde olmayan bir şey yaşandı. Biz burayı temizledikten sonra Türkiye'de bulunan yaklaşık 150 bin Suriyeli mülteci evlerine döndü." ifadesini kullandı.

"İnsanlar dönmeye başladı"

Bunun Afrin bölgesinde de yaşanmasını beklediklerini, hatta görmeye başladıklarını belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Afrin'i PYD/YPG baskısı sebebiyle terk etmek zorunda kalan insanlar geri dönmeye başladı. Bölge tamamen güvenli hale getirildiğinde geri döneceklerdir. Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığımızda bazı müttefiklerimiz ve siyasi yorumcular sivil kayıplar hakkında endişelerini ifade etmişlerdi. Biz çok dikkatli davrandık ve sivil kayıpları engelledik. Fotoğraflara bakarsanız şehirlerin hiç zarar görmediğini fark edeceksiniz. Rakka ve Musul gibi yerlerle Afrin arasındaki farkı açıkça görebilirsiniz. Hava saldırıları konusunda çok dikkatli davrandık. Burada hassas bombalar kullanıldı. TSK ve ÖSO sivil kayıpların yaşanmaması ve tarihi ve dini mekanların zarar görmemesi için çok dikkatli davrandı. Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı sağlama aşamasına geldik. Önümüzdeki haftalarda buna odaklanacağız. Elbette güvenlik güçlerimiz şimdilik bölgede kalarak şehrin ve yerel halkın tamamen güvende olduğundan emin olacak."

İbrahim Kalın, "Esad rejiminin bu bölgeyi ele geçirmeye çalışacağı gibi bir endişeniz var mı?" sorusuna, "Bu aşamada rejimin bölgeyi ele geçirme gibi bir çaba içerisinde olmayacağını düşünüyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde böyle bir durum yaşanmadı. Burada sivillerin yalnızca PYD/YPG'li teröristlerden değil aynı zamanda rejim saldırılarından da korunduğuna emin olmak istiyoruz." yanıtını verdi.​

AA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıAfrin
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