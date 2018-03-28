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ByLock'u 'ev ihtiyaçları' için kullanmış

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ByLock'u 'ev ihtiyaçları' için kullanmış

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:06
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ByLock'u 'ev ihtiyaçları' için kullanmış

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Ahmet Bakar ile avukatı katıldı.

Sanık Bakar savunmasında, ByLock'u üniversitede okurken kaldığı örgüt evinde arkadaşlarının yüklediğini ve onların internet hattı üzerinden programa erişim sağladığını anlattı.

Mahkeme başkanının "Programı ne amaçla yükledin?" sorusuna Bakar, "Programı arkadaşlarımla konuşmak için kullandım. Arkadaşlarım bazen eve gelmeden önce benden, ByLock üzerinden çay hazırlamamı isterlerdi. Program üzerinden çay hazırlamak gibi ev ihtiyaçları hakkında yazışmalar yaptım. Bunun illegal bir program olduğunu bilmiyordum." cevabını verdi.

Bakar, Bank Asya'da hesabı bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "Üniversite döneminde kaldığım eve yardım yapılacağı söylenerek Bank Asya'da hesap açtırdım. Bu yapının art niyetli olduğunu bilmiyordum. Evlerine ve dershanelerine gittiğim için pişmanım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, örgüt içerisinde kod isim kullanması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFETÖBylock
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