BYEGM-Türk Kızılayı stratejik iş birliği

ANKARA - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 149 yıldır insani yardım faaliyetleri yürüten Kızılay'a, bu alandaki tüm çalışmalarının görünür kılınması ve hem ulusal hem de uluslararası medyada yer bulması için destek verecek.

BYEGM'nin yurt dışı müşavirlikleri aracılığıyla, iş birliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlar gibi Türk Kızılayı'nın da dünyaya açılan penceresi olmasını sağlayacak protokol, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından imzalandı.

BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Genel Müdür Akarca, Türk Kızılayı'nın da BYEGM gibi köklü bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "Kızılay, 93 yıldır Ankara'da hizmet veren aş evinde her gün 3 bin vatandaşa yemek dağıtıyor. Aç çocuk fotoğraflarının çekildiği ülkelerde aş ocakları, hastaneler açıyor. 3.5 milyon mülteci için 30 milyar dolara ulaşan harcama yapıldı. Dünyada bu kadar yardımsever başka bir ülke yok. Bunun farkına varıyorlar. Bütün dünyanın Kızılay'ın faaliyetlerini bilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Akarca, yıl sonunda yapılacak uluslararası seçimlerde Türk Kızılayı'nın önemli görevlere talip olduğunu da dile getirdi ve "Türkiye'nin yardımseverlik duygularını bütün dünyaya anlatmada biz de üzerimize düşen görevi yaparak en azından onun sevabına bir şekilde ortak olmanın bahtiyarlığını hissedeceğiz" dedi.

BYEGM Genel Müdürü Akarca'nın ardından konuşma yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, dünyaya hâkim olmak için bilgi ve algı yönetiminin önemine işaret etti ve insani yardım sektörünün amiral gemisi olarak, Türk Kızılayı'nın çalışmalarının dünyaya aktarılması konusunda BYEGM'nin desteğinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kınık, "Bugün sadece ürettiğimiz mallar veya hizmetlerle ihracat yapmıyoruz. Bugün aslında Türkiye olarak biz en büyük ihracatı iyilikte yapıyoruz. Bizler varlıkta ve yoklukta paylaşırız." dedi.

Suriyeli mültecilerin Türkiye'de kardeşlik ortamında yaşamalarında basın kuruluşlarının sorumlu yayıncılık anlayışının da etkili olduğunu söyleyen Kınık, iş birliğinin artarak devam etmesini dilediğini belirtti.

Konuşmaların sonrasında BYEGM Genel Müdürü Akarca ile Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık iş birliği protokolünü imzaladı.