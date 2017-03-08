Bursa İnegöl OSGB Firmaları

İşverenlerin hepsi işyerinde çalışma verimini arttırmak ve meydana gelebilecek maddi veya manevi zararları ortadan kaldırmak ister. Ayrıca çalışanlar için de sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak işverenlerin görevidir. Ancak son yıllara kadar sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için işyerlerinde yeterli önlemlerin alınmadığını ve pek çok iş kazalarının meydana geldiğini biliyoruz. 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu duruma son verdi ve işvereni bu önlemleri alması konusunda yükümlü kıldı. İşyerleri yasada belirtilen yükümlülükleri OSGB firmalarından hizmet alarak yerine getiriyor. İnegöl OSGB firmaları da İnegöl ve çevresindeki işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veriyor.

İnegöl 250.000 nüfusuyla Bursa’nın merkez ilçeleri dışında en büyük ilçesidir. Ayrıca gelişmiş tarımı ve sanayisiyle ekonomik ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bir ilçedir. İnegöl ülkemizin en büyük sanayi merkezlerinden biridir. İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde ülkenin en ünlü firmaları faaliyet göstermektedir. Özellikle mobilya sektöründe İnegöl bir dünya markası olmayı başarmıştır. Otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil ve daha bir çok sektörde binlerce kişi çalışmaktadır.

İnegöl’deki bu iş yoğunluğu, iş sağlığı ve güvenliği konusunu da önemli hale getirmektedir. 50 den fazla işçi çalıştıran işyerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmek ve iş sağlığı ve güvenliği birimi oluşturmak zorundadır. Ayrıca bu hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği İnegöl İş Güvenliği Firmaları da verebilir. Bursa ve ilçelerinde faaliyet gösteren Gözetim OSGB firmamız İnegöl’deki firmalara da işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı temin etmekte ve diğer isg hizmetlerini vermektedir.