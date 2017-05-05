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Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler

İşte, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında merak edilenler ve yanıtları..

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler

İşte, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında merak edilenler ve yanıtları..

05 Mayıs 2017 Cuma 12:36
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Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler

Son yıllarda emeklilik ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri Bireysel Emeklilik Sistemi’dir. Sürekli duyduğumuz, az ya da çok bilgi sahibi olduğumuz bir konudur. Ancak, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında merak edilenler bu kadarla sınırlı değildir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ni kısaca özetlemek gerekirse; geleceğiniz için gerçek anlamda değerli bir yatırımdır.

İşte, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında merak edilenler ve yanıtları:

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne nasıl katılırım?

Tercih ve ihtiyaçlarınıza göre size uygun emeklilik planınızı seçerek bir emeklilik şirketi aracılığıyla sisteme katılabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi nasıl ilerlemektedir?

Sözleşmenizi başlatırken ödeme planınızı aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olmak üzere kendiniz belirleyebilirsiniz. Her ödeme döneminde belirlenen tutar kadar yatırım yaparsınız. Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi maaş sistemiyle aylık olarak ya da bir defada toplu olarak alabilirsiniz.

Ödemelerim aksarsa durum ne olur?

Maddi olarak zor süreçlerden geçebilir ve ödemelerinizi aksatabilirsiniz. Bu durumlarda herhangi bir borç birikmez. Ayrıca ödeme tutarınızı da dilediğiniz zaman azaltıp arttırma hakkına sahipsiniz.

Devletin katkı payı nasıl işler?

Devlet, Bireysel Emeklilik Sistemi’ni teşvik etmek için yatırdığınız katkı payı tutarına ek olarak, %25 katkı payı vermektedir.

Vergi avantajları nelerdir?

Emeklilik yatırım fonlarının tamamı gelir vergisinden muaftır. Sistemden ayrılacağınız zaman ayrılma sürecinize bağlı olarak stopaj oranları değişmektedir. 10 yıldan az bir süre sistemde kalırsanız %15, 10 yıl kalıp 56 yaşınızı doldurmamış olursanız %10, 10 yılı ve 56 yaşını doldurduysanız %5 stopaj uygulaması geçerli olacaktır.

Sistemde kesinti oluyor mu?

İlk 5 yıl süresince, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8.5’i oranında kesinti yapılmaktadır.

Herkes Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilir mi?

Çalışıp çalışmama durumuna bakılmaksızın; çalışan, ev hanımı, üniversite öğrencisi herkes sisteme dahil olabilir. Katılımcıların yaşıyla ilgili olarak herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Ne zaman emekli olacağım?

56 yaşına girmiş ve sistemde 10 yılı doldurmuş kişiler, emekli olma hakkını kazanırlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında merak edilenler ve açıklamaları için daha fazlasını istiyorsanız en yakın Allianz acentesine gidip yetkililerle görüşebilirsiniz.

Detaylı bilgi için Allianz acentelerimize bekliyoruz. Ya da internet üzerinden BES formu doldurabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.05.2017 12:42
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Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak EdilenlerBireysel Emeklilik Sistemi
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