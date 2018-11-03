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Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak.

Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:44
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Bedelli askerlik başvuruları yarın da alınacak

ANKARA

Askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BedelliAskerlikBaşvuruYarınönce Vatan
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