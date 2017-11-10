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Bayancuk'a ağırlaştırılmış müebbet istemi

DEAŞ soruşturmasında aralarında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bayancuk'a ağırlaştırılmış müebbet istemi

DEAŞ soruşturmasında aralarında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

10 Kasım 2017 Cuma 13:19
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Bayancuk'a ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Halis Bayancuk'un da bulunduğu 11 sanık hakkında hazırlanan 183 sayfalık iddianamedeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iki müştekinin yer aldığı ve Bayancuk'un "Anayasa'yı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak"tan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianameyi kabul etti.

Ayrıca, bir sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 9 sanık hakkında da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, amacı, ideolojisi, propagandası ve yapısının anlatıldığı iddianamede, "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un birçok defa terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ soruşturması kapsamında adli işlem gördüğü belirtildi.

"Bayancuk, Sakarya'daki sohbet toplantısına katılmıştır"

İddianamede, Bayancuk'un, Sakarya'da gerçekleştirilen örgütsel "ders/sohbet" toplantısına katıldığı kaydedilerek, şüphelinin, terör örgütü Hizbullah'ın altyapısında yetiştikten sonra Mısır'da eğitim aldığı, akabinde Türkiye'ye dönerek kendisine bağlı gruplar oluşturduğu bildirildi.

Ayrıca, zanlının, selefi/tekfirci görüşler doğrultusunda hareket ettiği, bir dönem DEAŞ'ı öven söylemlerde bulunarak örgüte katılımları teşvik ettiği, son dönemde DEAŞ'la görüş ayrılığı yaşadığı, selefi/tekfirci görüşü yaymak amacıyla İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Diyarbakır ve Van dahil pek çok ilde faaliyet gösterdiği anlatıldı.

Halis Bayancuk'a ait dijital materyallerde terör örgütü DEAŞ'ın logo, yazı ve videolarının bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin video ve kitaplarında suç unsuru olarak değerlendirilen konuşma ve yazıların yer aldığı aktarıldı.

"DEAŞ'ı desteklemem düşünülemez"

Bayancuk, iddianamedeki ifadesinde daha önce birçok kez gözaltına alındığını ve tutuklandığını anlattı.

Herhangi bir terör örgütü içinde faaliyet gösteren akrabası veya yakınının olmadığını, kod ismi kullanmadığını iddia eden Bayancuk, "Sakarya'da 'dini sohbet' adı altında Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya çalışan şahıs olup olmadığını bilmiyorum. DEAŞ'ın inanç yapısı ve yaptığı eylemlerle, İslam'a aykırı ve zarar verdiğine inanan biriyim. Bununla ilgili yaptığım ve sosyal medyada yayınlanmış konuşmalarım var. Bu sebeplerden dolayı DEAŞ'ı desteklemem, eleman temin etmem veya böyle bir faaliyete yardımcı olmam düşünülemez." beyanında bulundu.

Bayancuk, DEAŞ'ın faaliyetleriyle ilgilenmediğini, bu nedenle Türkiye'deki faaliyet esasları, yapısal unsurları ve sorumluları hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Davet üzerine şüpheli Veli Avcı'nın, yeni doğan çocukları için Sakarya'da verdiği "akika yemeği"ne katıldığını anlatan şüpheli Bayancuk, "Yemek bitiminde normal olarak konuşmalar yaptım. Yemekte 10-15 kişi vardı. Yapılan sohbette herhangi bir suç unsuru bulunmuyordu." şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Aralık'ta başlanacak.

Ayrıca, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayancuk'un 2015 yılında Sakarya'da yapılanmaya gittiğinin, mescit açtığının, örgütsel faaliyet ve toplantılar düzenlediğinin, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine eleman temin ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarla Sakarya'daki yapılanmanın çökertildiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşEbu HanzalaHalis Bayancuk
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