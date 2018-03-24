Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Sınır ötesine insani yardım
Sınır ötesine insani yardım
İdlib'de patlama
İdlib'de patlama
"Doktorlarımızın Paletinden"
"Doktorlarımızın Paletinden"
Cavaliers zorlanmadı
Cavaliers zorlanmadı

Batman'da bir asker şehit oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir asker şehit oldu.

Batman'da bir asker şehit oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir asker şehit oldu.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:58
0 Okunma
Batman'da bir asker şehit oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik devam eden operasyonda, bir asker şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BatmanHasankeyfPKKMava Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Failin kimliği kıyafetinden tespit edildi
Failin kimliği kıyafetinden tespit edildi
BÜMED MEÇ MODA YERLEŞKESİ’den LÖSEV’E destek
BÜMED MEÇ MODA YERLEŞKESİ’den LÖSEV’E destek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi
'250 bin şehide 250 bin hatim okuttuk'
'250 bin şehide 250 bin hatim okuttuk'
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi
"Dünya 7 yıl boyunca zulmü seyretti ve seyretmeye devam ediyor"
"Dünya 7 yıl boyunca zulmü seyretti ve seyretmeye devam ediyor"
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe
Ahmedinejad'ın özel kaleminden 'İngiliz komplosu' iddiası
Ahmedinejad'ın özel kaleminden 'İngiliz komplosu' iddiası
"Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan adım atacağız"
"Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan adım atacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ