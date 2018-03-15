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Ahmedinejad'ın özel kaleminden 'İngiliz komplosu' iddiası

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bakayi'nin tutuklanması, İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ahmedinejad'ın özel kaleminden 'İngiliz komplosu' iddiası

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bakayi'nin tutuklanması, İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

15 Mart 2018 Perşembe 16:24
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Ahmedinejad'ın özel kaleminden 'İngiliz komplosu' iddiası

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki Özel Kalem Müdürü İsfendiyar Rahim Meşai, yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanarak hapse atılan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Bekayi hakkında verilen kararın "İngiliz komplosu" olduğunu öne sürdü.

Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinin haberine göre, aralarında Meşai'nin de bulunduğu bir grup İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Meşai, burada yaptığı açıklamada Bekayi hakkında verilen kararın "İngiltere'nin komplosu" olduğunu iddia etti.

Daha sonra Meşai ve beraberindeki grup, söz konusu mahkeme kararının yazılı olduğu bir kağıdı İngiltere aleyhine atılan sloganlar eşliğinde ateşe verdi.

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Bakayi, "yolsuzluğa karıştığı" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olmuştu. Kararın ardından Bakayi tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek tepki göstermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mahmud Ahmedinejad
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