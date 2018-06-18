Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93338
ALTIN
194.464
DOLAR
4.7168
STERLİN
6.2463
EURO
5.4724
Alper Fıratlı Her Şeyin Güzel Olacağını Vurguluyor
Alper' Fıratlı Her Şeyin Güzel Olacağını Vurguluyor
Yarım asırlık meslek aşkı
Yarım asırlık meslek aşkı
Otomobil su kanalına devrildi: 3 ölü
Otomobil su kanalına devrildi: 3...
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon
Hindistan'da sel felaketi: 21 ölü
Hindistan'da sel felaketi: 21 ölü

150 kiloluk kadın doğum yaptı

Denizli'de, özel bir hastanede takibi yapılan ve hamilelik sürecinde 150 kiloya ulaşan 24 yaşındaki kadın, sezaryenle 3 kilo 600 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

150 kiloluk kadın doğum yaptı

Denizli'de, özel bir hastanede takibi yapılan ve hamilelik sürecinde 150 kiloya ulaşan 24 yaşındaki kadın, sezaryenle 3 kilo 600 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:58
0 Okunma
150 kiloluk kadın doğum yaptı

Denizli'de, hamilelik sürecinde 150 kiloya ulaşan kadın, sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan ev hanımı 24 yaşında ve 150 kilogram ağırlığındaki Seray Top, riskli gebelik nedeniyle Denizli'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Genç kadının hamilelik takibi Op. Dr. Gülçin Sarıiz Kıvrak tarafından yapıldı. Top, hamileliğinin 7. ayında sezaryenle doğum yaptı. 3 kilo 600 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren anne ile bebeği gerekli kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Doktor Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 150 kiloluk hastasının, hamileliği süresince kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Anne adayını hamileliğinin 7. ayında doğuma aldıklarını belirten Kıvrak, "Hastamızın takipleri normaldi. Doğumu sezaryenle gerçekleştirdik." dedi.

Anne Seray Top ise "Hamile olduğumu öğrendikten sonra kilo nedeniyle risk faktörü olduğu ifade edildi. Sonra buraya geldik. Bir kız bebek dünyaya getirdim, çok mutluyum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DenizliSeray Top
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanetten 'tüketim' uyarısı
Diyanetten 'tüketim' uyarısı
Atatürk Havalimanı'nda seçim hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanı'nda seçim hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde sona gelindi
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Ankara merkezli üç ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
TSK'ya yeni bomba atar mühimmatı geliyor
TSK'ya yeni bomba atar mühimmatı geliyor
FETÖ'nün sözde 'İzmir Adliyesi imamı' yakalandı
FETÖ'nün sözde 'İzmir Adliyesi imamı' yakalandı
Suriye'nin geleceğine teknik insan yetiştiriyoruz
Suriye'nin geleceğine teknik insan yetiştiriyoruz
RTÜK Başkanı Yerlikaya, yeni internet düzenlemesini anlattı
RTÜK Başkanı Yerlikaya, yeni internet düzenlemesini anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ