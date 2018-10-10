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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:40
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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi. Yaşları 4 ila 12 arasındaki çocuklar, bu özel gün için hayallerindeki meslekleri simgeleyen kıyafet ve araç-gereçlerle objektifin karşısına geçtiler. Anadolu Ajansı objektiflerine poz veren 5 yaşındaki Aslı Atik'in hayali de büyüdüğünde aşçı olmak.

AA

Anahtar Kelimeler:
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
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